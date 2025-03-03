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الرياضة

دوري السلة يعود بمرحلة «بلاي إن»

دوري السلة يعود بمرحلة «بلاي إن»
4 مارس 2025 01:48

علي معالي (أبوظبي)

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تقام اليوم مباراتان في دوري رجال السلة، بمرحلة «بلاي إن»، فيلتقي الوحدة مع الوصل على صالة نادي الجزيرة، والظفرة مع البطائح بصالة نادي الظفرة في التاسعة والنصف مساء، ويصعد من الفرق الأربعة فريق واحد مع الثلاثي الشارقة وشباب الأهلي والنصر لاستكمال المربع الذهبي.
في المباراة الأولى ستكون هناك مباراة ذهاب وإياب بين الوحدة والوصل، لتعادلهما في الدوري في مرحلة التمهيدي ذهاباً وإياباً، وإذا تعادل الفريقان في هذه المرحلة «بلاي إن» فسوف تكون هناك مباراة ثالثة فاصلة، في حين سيكون الوضع مختلفاً بالنسبة لمباراة الظفرة مع البطائح، فلو نجح البطائح في تحقيق الفوز فسوف يتأهل انتظاراً لما ستسفر عنه مباراة الوحدة والوصل، باعتبار أن البطائح حقق الفوز على الظفرة ذهاباً وإياباً في الدور التمهيدي بالدوري.

دوري السلة
كرة السلة
دوري رجال السلة
الوحدة
الوصل
الظفرة
البطائح
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