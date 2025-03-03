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الرياضة

18 لاعباً في قائمة منتخب الشاطئية لمعسكر تايلاند

18 لاعباً في قائمة منتخب الشاطئية لمعسكر تايلاند
4 مارس 2025 01:48

دبي (وام)

بدأ منتخب الشاطئية معسكراً إعدادياً في تايلاند يستمر حتى 18 مارس الجاري، يسبق المشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها تايلاند في الفترة من 20 إلى 30 مارس، ويخوض المنتخب خلال المعسكر، عدداً من المباريات التجريبية قبل انطلاق البطولة، حيث ينافس في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران وأفغانستان وإندونيسيا.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، فيما تضمن المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة مقاعدها في كأس العالم للكرة الشاطئية «سيشل 2025»، وأعلن الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فيكتور فاسكيز قائمة من 18 لاعباً للمعسكر، سيتم تقليصها إلى 12 لاعباً قبل البطولة.
ضمت القائمة حميد جمال، ومحمد الجسمي، وعبد الرحمن محمد، وسلطان البلوشي، ووليد محمد، وعلي محمد، ووليد بشر، وأحمد بشر، ومحمد عبيد، وراشد عبيد، وكمال علي، وعباس علي، وعبدالله عباس، وراشد عيد، وجاسم أحمد، ومصعب عمر، وعثمان صفر، وأحمد محمد. وكان المنتخب قد بدأ استعداداته منذ نوفمبر الماضي، بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة نيوم الدولية بالسعودية خلف المنتخب البرازيلي.
وشملت مراحل الإعداد مواجهات مع منتخبات مثل السنغال والبحرين وبيلاروسيا والسعودية، إضافة إلى معسكر خارجي في البحرين.  

منتخب الشاطئية
الكرة الشاطئية
أبيض الشاطئية
منتخب كرة القدم الشاطئية
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