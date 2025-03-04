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الرياضة

نوتنجهام يكمل عقد ربع نهائي كأس إنجلترا

نوتنجهام يكمل عقد ربع نهائي كأس إنجلترا
4 مارس 2025 10:45

لندن (أ ف ب)

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بات نوتنجهام فوريست آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا لكرة القدم، بعد تخطيه إيبسويتش بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ضمن ثمن النهائي على ملعب سيتي جراوند.
وضرب نوتنجهام موعداً مع برايتون الذي تغلب على نيوكاسل 2-1 بعد التمديد «الوقت الأصلي 1-1».
ولم يدخل نوتنجهام مفاجأة الدوري الذي يحتل المركز الثالث بـ48 نقطة، المباراة بلاعبيه الأساسيين، إذ فضّل مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو إراحتهم، في ظل منافسته على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصة أنه واجه فريقاً يقبع في المركز الثامن عشر، ويصارع على البقاء.
لكن إيبسويتش استغل الفرصة، وتقدم في الشوط الثاني، عبر جورج هيرست الذي سجل هدفاً برأسية من ركلة ركنية عند القائم البعيد (53).
واستغل راين ييتس خطأ دفاعياً فادحاً ليعادل النتيجة برأسية، قبل 22 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.
وزجّ سانتو ببعض من كوادره الأساسية في الوقت المتبقي من الـ90 دقيقة، كما في الوقت الإضافي، ولكن من دون أن تتغير النتيجة، وصولاً إلى ركلات الترجيح، حيث تصدى البلجيكي ماتس سيلز لركلة الأيرلندي جاك تايلور الخامسة معلناً تأهل فوريست.
قال الحارس: «في ركلات الترجيح، دائماً ما يكون أحد الحراس هو البطل، أنا سعيد لأنني تمكنت من مساعدة الفريق على التأهل إلى الدور التالي، كانت الركلة الوحيدة التي ذهبت فيها إلى الزاوية الصحيحة!»
وكانت قرعة ربع النهائي أوقعت كل من فولهام مع كريستال بالاس، برستون نورث اند مع أستون فيلا، وبورنموث مع مانشستر سيتي، تقام المباريات في 29 و30 مارس الحالي.

كأس إنجلترا
نوتنجهام
برايتون
نيوكاسل
مانشستر سيتي
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