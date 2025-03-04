برشلونة يخطط للموسم الجديد بمهاجم وظهير!



أنور إبراهيم (القاهرة)



ينشط برشلونة من أجل تدعيم بعض المراكز الرئيسة في قائمة الفريق، من منطلق حرصه على استمرار المنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، رغم أن «البارسا» يقدم هذا الموسم أداءً واعداً ومبشراً بحصد أكثر من بطولة من خلال العناصر الشابة التي يملكها، وتحقق نتائج إيجابية في الدوري المحلي «الليجا»، ودوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج».

وذكرت إذاعة «كادينا كوبي» أنه في الوقت الذي يستهدف فيه «البارسا» تحصين بعض كوادره الأساسية، ينفتح على سوق الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تلبية طموحاته الهجومية، وتأمين دفاعه.

وقالت الإذاعة: إن برشلونة حدد «محورين» رئيسيين يستهدفهما، الأول «نجم سوبر» في الهجوم، والثاني ظهير يجيد اللعب على الجانبين الأيمن والأيسر.

وبالنسبة للمحور الأول، يضع برشلونة عينه على السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والذي يتألق في «البريميرليج»، حيث سجل هذا الموسم حتى الآن 19هدفاً في 24 مباراة، ويتميز بالسرعة والمهارة الفنية وخفة الحركة ودقة «اللمسة الأخيرة» أمام المرمى، ما يُغري الألماني هانسي فليك، المدير الفني الذي يرغب في أن يجعله أحد رؤوس الحربة في مشروعه الرياضي.

غير أن الإذاعة قالت: إن تلك الصفقة مكلفة جداً، وتتطلب بيع أحد نجوم الفريق لتوفير السيولة اللازمة لشراء «الجوهرة السويدية».

وانتقلت الإذاعة للحديث عن المحور الثاني الخاص بالدفاع، وقالت: إن برشلونة يريد ظهيراً يجيد اللعب على الجانبين الأيمن والأيسر، بهدف امتلاك بديل«سوبر» يمكنه أن يحل محل الفرنسي جول كوندي يميناً أو الإسباني أليخاندرو بالدي يساراً.

وأضافت الإذاعة أن الدولي الروماني أندري رايتو لاعب ظهير رايو فاليكانو، هو اللاعب المناسب للقيام بهذه المهمة، وهو في المتناول من الناحية المادية، ويمثل خياراً صالحاً لتقديم حلول إضافية على الجانبين.

وبخلاف هذه المطالب الضرورية في الهجوم والدفاع، تدرس إدارة «البارسا» ملفاً آخر ساخناً يتعلق بالتجديد للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده في «صيف 2026»، بهدف تحصينه من إغراءات الأندية السعودية والأميركية، التي تقدم له عروضاً خيالية. ولما كان برشلونة يدرك أهمية هذا اللاعب الهداف وصاحب الخبرة الكبيرة، فإنه يسعى لتمديد عقده موسماً إضافياً حتى «صيف 2027».

واختتمت «كادينا كوبي» تقريرها بأن برشلونة يستهدف من وراء هذه الصفقات التي يسعى لإبرامها قبل حلول الصيف، «استباق التحديات» المقبلة في الموسم الجديد، لكي يظل قادراً على المنافسة بقوة في «الليجا» و«الشامبيونزليج».