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الرياضة

النصر لا يفوز «آسيوياً» في غياب رونالدو!

النصر لا يفوز «آسيوياً» في غياب رونالدو!
4 مارس 2025 11:36

علي معالي (أبوظبي)

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تأثر النصر السعودي بعدم مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد من المباريات الآسيوية بدوري الأبطال، وأظهرت الأرقام أن النصر لم يعرف الفوز في غياب رونالدو في دوري أبطال النخبة، وتعرض للخسارة و3 تعادلات، بل إن الفريق سجل هدفين فقط في المباريات الأربع التي غاب عنها رونالدو، مقابل تسجيل 15 هدفاً من 5 مباريات خاضها «الدون».
وتعادل النصر سلباً في مباراة الأخيرة مع استقلال طهران في ذهاب دور الـ16.
كان رونالدو حاسماً في مباريات النصر بالبطولة، حيث سجل 6 أهداف من 5 مباريات، ليقود الفريق إلى 5 انتصارات في مرحلة الدوري، وضعته في المركز الثالث، وتشهد مباراة الإياب أمام استقلال طهران 10 مارس الجاري، عودة النجم البرتغالي الكبير.
سجل رونالدو 25 هدفاً في الموسم الحالي مع النصر من 30 مباراة في كل المسابقات، كما صنع 4 تمريرات حاسمة، ليكون اللاعب أسهم في 29 هدفاً بين التسجيل والصناعة.

 

دوري أبطال آسيا للنخبة
كريستيانو رونالدو
النصر
السعودية
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