ريال مدريد وأتلتيكو.. «الديربي» الأفضل في أوروبا!



مراد المصري (أبوظبي)



تصدرت مباراة «ديربي مدريد» المرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الليلة، في ذهاب دور الـ16 ضمن دوري أبطال أوروبا، عناوين الصحف الصادرة في أوروبا صباح اليوم، وتحديداً في إسبانيا.

وذهبت صحيفة «الماركا» إلى وضع عنوان وصفت فيه «الديربي» بأنه الأفضل في أوروبا!، وذلك بالإشارة إلى مستويات الفريقين التنافسية والأسماء التي يضمها كل فريق من أبرز نجوم العالم.

فيما عنونت صحيفة «أس» الصادرة من مدريد أيضاً، وكتبت: «الديربي الأوروبي»، مع صورة الفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني خوليان ألفاريز، وكلاهما أبرز صفقة للفريقين خلال الصيف الماضي، كما أنهما من سجل هدف فريقه في لقاء «الديربي» الأخيرة الذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.