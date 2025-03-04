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الرياضة

أوبتا: ليفربول بطل «الشامبيونزليج» وبرشلونة وصيفاً!

أوبتا: ليفربول بطل «الشامبيونزليج» وبرشلونة وصيفاً!
4 مارس 2025 11:41

 
مراد المصري (أبوظبي)

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أعلن موقع الإحصائيات الشهير «أوبتا» عن توقعات ونسب حظوظ الفرق المشاركة في دور الـ،16 ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تخطى هذا الدور، واحتمالية الوصول إلى أدوار أبعد، أو التتويج باللقب.
ورشح «أوبتا»، ليفربول للفوز باللقب بنسبة 19.2%، يليه برشلونة وصيفاً بثاني أكبر احتمالية لبلوغ المباراة النهائية بنسبة 14.8% لحصد اللقب و%31.7 لبلوغ المباراة النهائية.
وجاء الإنتر الإيطالي بالمركز الثالث في نسبة احتمالية الفوز باللقب بـ 14%، ثم أرسنال %11.6.
ورشح الموقع ريال مدريد للتفوق على أتلتيكو مدريد في دور الـ 16، بنسبة تصل إلى 57.6%، إلا أنه وضع «الملكي» في المركز الخامس في احتمالية الفوز باللقب بنسبة 9.8%.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليفربول
برشلونة
إنتر ميلان
أرسنال
ريال مدريد
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