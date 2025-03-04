ميلان يمدد عقد ريندرز إلى يونيو 2030



ميلانو (رويترز)



أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تمديد عقد لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز حتى يونيو 2030، لتنتهي بذلك التكهنات بشأن مستقبله، بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن انتقاله المحتمل إلى تشيلسي.

وانضم ريندرز «26 عاماً» إلى ميلان في 2023، بعقد مدته 5 سنوات، وشارك مع النادي في 90 مباراة فيالمسابقات كافة، وسجل 16 هدفاً.

وقال ميلان في بيان: «لقد أظهر دائماً ديناميكيته وجودته وشغفه بالنادي».

ويسعى ميلان، صاحب المركز التاسع، إلى إنهاء سلسلة هزائمه في ثلاث مباريات متتالية بالدوري عندما يزور ليتشي يوم السبت المقبل.