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الرياضة

رقم تاريخي للهلال أمام باختاكور يقربه من حسم التأهل في «النخبة»

رقم تاريخي للهلال أمام باختاكور يقربه من حسم التأهل في «النخبة»
4 مارس 2025 11:57

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يلتقي الهلال السعودي أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي في طشقند «الثلاثاء»، ضمن ذهاب دور ال16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، متسلحاً بتاريخ من الأرقام الاستثنائية التي حصدها «الزعيم» السعودي في مشاركاته بصفته أكثر فرق القارة تتويجاً باللقب، وأكثرهم قدرة على تقديم الأداء الأفضل خارج الديار وخارجها.
ويتفوق الهلال برقم تاريخي في مواجهة باختاكور، يمكن أن يريح جماهيره، التي باتت مستبشرة بتأهل الفريق إلى ربع النهائي لفارق القدرات والإمكانيات، بين الطرفين.
أما عن أبرز الأرقام، التقى الفريقان 8 مرات في دوري أبطال آسيا، ولم يفز باختاكور على الإطلاق فيها جميعاً ضد الهلال، تعادل مرتين وخسر 6 مرات، بما في ذلك 3 مباريات على أرضه أمام «الأزرق» (تعادل مرتين وخسر مرة)، ويعد الهلال واحداً من 14 فريقاً التقاها بطل أوزبكستان في دوري أبطال آسيا، لكنه لم يحقق الفوز أمامها، ولكنه واجه الهلال أكثر من باقي الفرق ال14.
ويملك باختاكور حصيلة إيجابية في البطولة، حيث وصل إلى الأدوار الإقصائية للمرة السادسة في تاريخه، والأولى في البطولة منذ نسخة 2020، وهو ثاني أكثر فرق أوزبكستان تأهلاً لهذه الأدوار بعد بوديونكور «7 مرات». 
أما الرقام الإيجابي الآخر المرتبط بالهلال، يشير إلى أن الفريق نجح في تخطّي دور المجموعات للمرة ال15 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا «رقم قياسي» خاص بالهلال، وذلك أكثر من أي فريق آخر في البطولة، كما أنه أنهى مرحلة الدوري أو «دور المجموعات» من دون خسارة للمرة السادسة في تاريخه بدوري أبطال آسيا.
كما سجّل الهلال في آخر 20 مباراة له بدوري أبطال آسيا، وهي أطول سلسلة حالية للفريق، ويتطلع إلى معادلة أطول سلسلة تسجيل في تاريخ البطولة بالتسجيل في شباك باختاكور، للوصول إلى 21 مباراة على التوالي يسجل خلالها أهدافاً، ليتساوى مع الفريق الياباني جامبا أوساكا «21 مباراة بين 2006 و2009»، وآخر مباراة لم يسجّل فيها الهلال كانت في إياب نهائي 2022 «0-1 أوراوا ريد دايموندز».
وتاريخياً، بعد تجنب الهلال للخسارة في أول 4 مباريات ضد فرق أوزبكستان في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا (فاز 3 وتعادل 1)، تعرض الهلال لخسارة في آخر مباراةٍ له خارج أرضه بهذه الأدوار ضد هذه الفرق (1-2 لوكوموتيف طشقند)، وهي المباراة الوحيدة التي استقبل فيها أهدافاً بين هذه المباريات.
وفي المقابل 38% من الهزائم التي تعرَض لها باختاكور في تاريخه بدوري أبطال آسيا للنخبة كانت ضد الفرق السعودية 17 من أصل 45 هزيمة، كما استقبل ضد الفرق السعودية أيضا أكبر عددٍ من الأهداف (60 هدفاً)، وللمرة الثالثة يواجه فريقاً سعودياً بالأدوار الإقصائية، حيث لم يتفوّق في دور ال16 من البطولة سابقاً إلا أمام الاتفاق في نسخة 2009 وودّع البطولة من ربع النهائي ضد الاتحاد في ذات النسخة.

 

دوري أبطال آسيا للنخبة
السعودية
الهلال السعودي
باختاكور
أوزبكستان
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