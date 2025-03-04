122 ملاكماً في «العين الرمضانية»



علي معالي (أبوظبي)



تنطلق منافسات الملاكمة يوم الجمعة المقبل بصالة نادي العين، ضمن بطولة العين الرمضانية، المقامة برعاية الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، وتستمر 3 أيام، بمشاركة 122 ملاكماً وملاكمة، بعد غلق باب التسجيل.

وأكدت نسرين علي بن درويش، مديرة البطولة، اكتمال الاستعدادات لتنظيم الحدث بتجهيزات عالمية، وقالت: نعد بتنظيم بطولة استثنائية تظل في أذهان ممارسي ومحبي الملاكمة، كما أن مشاركة أبطال دوليين من لاعبي أندية ومنتخب الإمارات يمنحها زخماً وإقبالاً كبيرين من الجمهور.

وكشف محمد مصبح الشبلي، المدير الفني لاتحاد الملاكمة، المدير الفني للبطولة، عن مشاركة 122 ملاكماً وملاكمة، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير يعكس الزخم الذي تحظى به بطولة العين الرمضانية، حيث استقطبت منافسات الملاكمة لاعبي منتخب الإمارات، بجانب ملاكمين دوليين بارزين من البحرين والكويت والأردن والعراق وإيران.

وقال الشبلي: «سعادتنا كبيرة بالتعاون القائم بين اللجنة المنظمة واتحاد الملاكمة، حيث تقام بطولة الملاكمة للمرة الأولى بالتعاون بين الجهتين، ما يسهم في إنجاح الحدث الذي يقام ضمن فعاليات بطولة العين الرمضانية، بما لها من سمعة بارزة في المشهد الرياضي العام بالدولة، خاصة أنها في أجواء شهر رمضان».