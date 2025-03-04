«حياكم في أبوظبي» تزين ملاعب الدوري الأوروبي للسلة

معتصم عبدالله (أبوظبي)



دشنت «حيّاكم في أبوظبي»، حضورها في ملاعب الدوري الأوروبي لكرة السلة، بداية من مباريات «الجولة 27»، والتي تصدرها حسم ريال مدريد «الكلاسيكو»، بفوزه على غريمه التقليدي برشلونة 96-91، ونجاح باريس في إيقاف سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ بفوزه عليه 93-88.

وشهدت مدرجات «كلاسيكو السلة»، حضوراً لافتاً من نجوم الكرة في ريال مدريد تقدمهم الكرواتي لوكا مودريتش، والهداف الفرنسي كيليان مبابي، بينما جلس في مكان آخر بالمدرجات الإنجليزي جود بيلينجهام إلى جوار النمساوي ديفيد ألابا، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والمغربي إبراهيم دياز.

وتنطلق اليوم «الجولة 28» لمنافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة، بمواجهة فرنسية تجمع باريس وموناكو، فيما يلتقي في أبرز مواجهات الجولة يومي الخميس والجمعة على التوالي، بايرن ميونيخ الألماني وسرفينا زفيزدا الصربي، باناثيناكوس اليوناني، وريال مدريد، وأولمبياكوس وبارتيزان بلجراد.

وأبرمت دائرة الثقافة والسياحة «أبوظبي»، والدوري الأوروبي لكرة السلة في وقت سابق، شراكة جديدة لتعيين «حيّاكم في أبوظبي» وجهة السياحة والسفر الرسمية لدوري الخطوط الجوية التركية وكأس أوروبا لكرة السلة لبقية موسم 2024- 2025، ما يُرسخ مكانة أبوظبي وجهة رياضية عالمية، ومركزاً رياضياً متميزاً ومنصة لتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى.

وتُسلّط الشراكة الضوء على «حيّاكم في أبوظبي» في مباريات الدوري الأوروبي وكأس أوروبا لكرة السلة، بدءاً من الجولة 27 لدوري الخطوط الجوية التركية، ويشمل ذلك الإعلانات داخل الملاعب والبثّ المباشر، إلى جانب الترويج والحضور البارز للعلامة التجارية عبر المنصات الرقمية للدوري الأوروبي لكرة السلة، والمحتوى الحصري الذي يحمل العلامة التجارية.

وتأتي الشراكة الجديدة بعد اتفاق بين دوري كرة السلة الأوروبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والاتحاد أرينا، لاستضافة نهائيات دوري كرة السلة الأوروبي في أبوظبي للمرة الأولى من 23 إلى 25 مايو القادم، وتتوافق استضافة النهائيات في أبوظبي مع الرؤية طويلة المدى لدوري كرة السلة الأوروبي، للوصول إلى جماهير جديدة وتعزيز إرثه الممتد على مدار 25 عاماً من التميز، ما يشكّل توسعاً كبيراً للبطولة نحو أسواق دولية جديدة.

ويتماشى هذا التوسع الاستراتيجي في المجال الرياضي مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تهدف إلى جذب 39.3 مليون زائر، وتوفير 178000 وظيفة جديدة في قطاع السياحة، والمساهمة بـ90 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2030.