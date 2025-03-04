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الرياضة

خورفكان يستأنف التدريبات 8 مارس

خورفكان يستأنف التدريبات 8 مارس
4 مارس 2025 14:00

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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يستأنف خورفكان تدريباته 8 مارس الحالي، بقيادة عبد المجيد النمر المدير الفني، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية «الجولة 18»، من «دوري أدنوك للمحترفين» بسبب التوقف الحالي للبطولة.
ونجح خورفكان في حصد «العلامة الكاملة» في الجولات الثلاث الأخيرة، بالفوز على العروبة 3-0، وكلباء 1-0، والوصل 2-1، ليصل إلى «النقطة 24».
ويهدف الجهاز الفني إلى لاستفادة من التوقف الحالي، بخوض عدداً من المباريات الودية مع فرق مختلفة، حيث يضع النمر خطة متكاملة لتجهيز الفريق بدنياً وفنياً لمواصلة المشوار الناجح في الدوري.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الوصل
العروبة
كلباء
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