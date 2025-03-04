مدرب النصر يشعر بـ«خيبة أمل» بعد تعادل «النخبة»



طهران (د ب أ)



أعرب ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي، عن خيبة أمله من الفرص التي أهدرها فريقه خلال تعادله سلبياً مع مضيفه فريق استقلال طهران الإيراني، على استاد (آزادي) بالعاصمة الإيرانية طهران، بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى طوال الـ90 دقيقة، ليتأجل حسم الصعود لدور الثمانية للقاء الإياب، الذي يقام يوم الاثنين المقبل على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

وقال بيولي: «رغم أنني سعيد بأداء اللاعبين، فإنه كان بإمكاننا أن نسجل، ولكننا لم ننجح في ذلك، نحن نعرف أنه مازال أمامنا مباراة الإياب، ولهذا نستعد لتلك المباراة ونرى ماذا سيحصل».

وتحدث المدرب الإيطالي عن غياب البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، نجم النصر، عن المباراة، حيث قال: «لعبنا ست مباريات في فترة قصيرة، ورونالدو يعاني من إصابة بسيطة، ولهذا لم نتمكن من جلبه معنا إلى إيران».

أضاف بيولي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «سنحت لنا فرص للتسجيل أكثر من الاستقلال، وأنا سعيد بأداء لاعبي فريقي، فقد لعبوا بشكل جيد، فريقنا لا يعتمد على لاعب واحد، وكل تركيزنا الآن سيكون على مباراة الإياب، حيث سنحاول تقديم مباراة أفضل».

وأوضح: «فريقنا حصل على 6 فرص مؤكدة للتسجيل، ولكننا لم نتمكن من استغلالها، الاستقلال أيضاً حصل على بعض الفرص، ولكن الآن يجب أن نعمل على إعداد أنفسنا من أجل مباراة الإياب». وتابع: «صحيح أننا لم نحقق نتائج جيدة خلال المباريات الأخيرة، ولكننا سنواصل محاولة تحقيق نتائج أفضل».

في المقابل، قال ميودراج بوزوفيتش، مدرب الاستقلال: «كانت المباراة صعبة أمام فريق يمتلك لاعبين متميزين على الصعيد الفردي».

وأردف: «كان هنالك لحظات خلال المباراة لعب فيها الفريق المقابل بشكل أفضل وحصل على مواقف للتسجيل، ولكن أيضاً كان هنالك لحظات كنّا فيها أفضل، وحصلنا على فرص للتسجيل».

وألمح: «أعتقد أن فرص الفريق المقابل كانت أفضل منّا، ولكن التعادل كان نتيجة عادلة لكلا الفريقين، وسعداء بالطريقة التي لعب فيها لاعبونا».

وختم مدرب الفريق الإيراني تصريحاته، حيث قال: «أنا سعيد لأننا لم نستسلم للفريق المقابل، بل إننا حاولنا تحقيق الفوز، ولا يمكن إضافة أي شيء عندما يكون حارس مرماك أفضل لاعب على أرض الملعب».

وكان الفريقان تقابلا خلال مرحلة الدوري للبطولة القارية، حيث انتهت المباراة بفوز النصر بنتيجة 1-صفر في دبي.

ويشار إلى أن الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة ستقام بنظام التجمع اعتباراً من الدور ربع النهائي، وذلك في مدينة جدة السعودية.

وكان النصر حصل في مرحلة الدوري على المركز الثالث برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، في حين تواجد الاستقلال بالمركز السادس برصيد 9 نقاط.