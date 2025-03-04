الأربعاء 5 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب النصر يشعر بـ«خيبة أمل» بعد تعادل «النخبة»

مدرب النصر يشعر بـ«خيبة أمل» بعد تعادل «النخبة»
4 مارس 2025 14:01

 
طهران (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الهلال يجدّد الثقة في جيسوس بعد السقوط أمام باختاكور
الرياض وبيروت: ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة أراضي لبنان


أعرب ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي، عن خيبة أمله من الفرص التي أهدرها فريقه خلال تعادله سلبياً مع مضيفه فريق استقلال طهران الإيراني، على استاد (آزادي) بالعاصمة الإيرانية طهران، بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى طوال الـ90 دقيقة، ليتأجل حسم الصعود لدور الثمانية للقاء الإياب، الذي يقام يوم الاثنين المقبل على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.
وقال بيولي: «رغم أنني سعيد بأداء اللاعبين، فإنه كان بإمكاننا أن نسجل، ولكننا لم ننجح في ذلك، نحن نعرف أنه مازال أمامنا مباراة الإياب، ولهذا نستعد لتلك المباراة ونرى ماذا سيحصل».
وتحدث المدرب الإيطالي عن غياب البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، نجم النصر، عن المباراة، حيث قال: «لعبنا ست مباريات في فترة قصيرة، ورونالدو يعاني من إصابة بسيطة، ولهذا لم نتمكن من جلبه معنا إلى إيران».
أضاف بيولي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «سنحت لنا فرص للتسجيل أكثر من الاستقلال، وأنا سعيد بأداء لاعبي فريقي، فقد لعبوا بشكل جيد، فريقنا لا يعتمد على لاعب واحد، وكل تركيزنا الآن سيكون على مباراة الإياب، حيث سنحاول تقديم مباراة أفضل».
وأوضح: «فريقنا حصل على 6 فرص مؤكدة للتسجيل، ولكننا لم نتمكن من استغلالها، الاستقلال أيضاً حصل على بعض الفرص، ولكن الآن يجب أن نعمل على إعداد أنفسنا من أجل مباراة الإياب». وتابع: «صحيح أننا لم نحقق نتائج جيدة خلال المباريات الأخيرة، ولكننا سنواصل محاولة تحقيق نتائج أفضل».
في المقابل، قال ميودراج بوزوفيتش، مدرب الاستقلال: «كانت المباراة صعبة أمام فريق يمتلك لاعبين متميزين على الصعيد الفردي».
وأردف: «كان هنالك لحظات خلال المباراة لعب فيها الفريق المقابل بشكل أفضل وحصل على مواقف للتسجيل، ولكن أيضاً كان هنالك لحظات كنّا فيها أفضل، وحصلنا على فرص للتسجيل».
وألمح: «أعتقد أن فرص الفريق المقابل كانت أفضل منّا، ولكن التعادل كان نتيجة عادلة لكلا الفريقين، وسعداء بالطريقة التي لعب فيها لاعبونا».
وختم مدرب الفريق الإيراني تصريحاته، حيث قال: «أنا سعيد لأننا لم نستسلم للفريق المقابل، بل إننا حاولنا تحقيق الفوز، ولا يمكن إضافة أي شيء عندما يكون حارس مرماك أفضل لاعب على أرض الملعب».
وكان الفريقان تقابلا خلال مرحلة الدوري للبطولة القارية، حيث انتهت المباراة بفوز النصر بنتيجة 1-صفر في دبي.
ويشار إلى أن الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة ستقام بنظام التجمع اعتباراً من الدور ربع النهائي، وذلك في مدينة جدة السعودية.
وكان النصر حصل في مرحلة الدوري على المركز الثالث برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، في حين تواجد الاستقلال بالمركز السادس برصيد 9 نقاط.

دوري أبطال آسيا للنخبة
السعودية
النصر السعودي
الاستقلال الإيراني
كريستيانو رونالدو
ستيفانو بيولي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
اليوم 17:26
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
علوم الدار
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
اليوم 17:01
3 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادي للجولف»
الرياضة
3 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادي للجولف»
اليوم 17:00
«اقتصادية عجمان» تطلق النسخة الرابعة من أسبوع ريادة الأعمال 2025
اقتصاد
«اقتصادية عجمان» تطلق النسخة الرابعة من أسبوع ريادة الأعمال 2025
اليوم 16:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©