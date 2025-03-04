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الرياضة

ريال مدريد يسخر من العرض «غير المحترم» لسان جيرمان!

ريال مدريد يسخر من العرض «غير المحترم» لسان جيرمان!
4 مارس 2025 14:07

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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سخر ريال مدريد من «العرض الهزيل» الذي تقدم به باريس سان جيرمان للحصول على خدمات متوسط الميدان الفرنسي أوريليان تشواميني، إذ ينظر مسؤولو مدريد إلى العرض على أنه «غير محترم»، لأن «الميرنجي» اشترى اللاعب من موناكو قبل موسمين بـ 80 مليون يورو، بينما يريد «الباريسي» ضم تشواميني الذي ينتهي عقده في «صيف 2028»، مقابل 45 مليون يورو فقط.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية وثيقة الصلة بالنادي الملكي، أنه إذا كان الريال لا يستبعد رحيل تشواميني، إلا أنه لن يفرط فيه إلا بالمبلغ الذي دفعه عند شرائه أي الـ80 مليون يورو، أو رقم قريب منه.
وأفادت المصادر الصحفية الفرنسية بأن سان جيرمان على اقتناع بأن القيمة السوقية للاعب انخفضت بصورة كبيرة، ولا يريد أن يدفع أكثر من المبلغ المذكور للحصول على خدمات الدولي الفرنسي.
ويبحث نادي العاصمة الفرنسية عن وسط مدافع لتدعيم وسطه من أجل الاستمرار على قمة الكرة الفرنسية، والقتال بصورة أكثر تنافسية على الساحة الأوروبية، ويرغب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني في مواءمة قائمة لاعبيه، وفقاً لنتائج نهاية هذا الموسم، وأن يكون أمامه هامش أكبر للاختيار بين بدائل متعددة.
وكشفت بعض المصادر الصحفية الإسبانية المستقلة النقاب عن أن تشواميني الذي وصل «الريال» في «صيف 2022»، لم يكن مقنعاً لبعضهم في ريال مدريد، حيث كان يلعب كثيراً في غير مركزه، من أجل سد العجز في قلب الدفاع الناجم عن إصابات بعض لاعبيه الأساسيين، بل ذهب بعضهم إلى حد القول إن هناك من يدفع تشواميني نحو الرحيل، داخل إدارة «الميرنجي».
وذكرت صحيفة «دون بالون» الأسبوعية الإسبانية، أن سان جيرمان بالفعل مباحثات مع «الريال» لحسم الصفقة، غير أن الريال أبدى دهشته من العرض الأول الذي قدمه «الباريسي»، ووصفه بأنه «غير محترم».

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ريال مدريد
باريس سان جيرمان
تشواميني
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