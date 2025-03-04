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الرياضة

جاتي.. «نادي المائة» مع يوفنتوس

جاتي.. «نادي المائة» مع يوفنتوس
4 مارس 2025 14:27

روما (د ب أ)

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حملت مباراة يوفنتوس ضد ضيفه هيلاس فيرونا، ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، طابعاً خاصاً لفيديريكو جاتي، لاعب «السيدة العجوز».
شهدت المواجهة، التي انتهت بفوز يوفنتوس 2- صفر، مشاركة جاتي في المباراة الـ37 مع أصحاب الأرض في مختلف المسابقات هذا الموسم، مسجلاً ظهوره الـ 100 بقميص الفريق. وأصبح جاتي، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، رابع لاعب في يوفنتوس يصل إلى هذا الإنجاز، بعد مانويل لوكاتيلي وويستون ماكيني ودوشان فلاهوفيتش، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإيطالي العريق.
وانضم جاتي ليوفنتوس في يناير عام 2022، لكنه بقي معاراً لفريق فروسينوني حتى نهاية ذلك الموسم، قبل أن ينضم للنادي الأبيض والأسود في صيف2022، ومنذ ذلك الحين، نجح جاتي في إثبات نفسه، وكسب ثقة الجهاز الفني، ليصبح اللاعب الذي قضى أكبر عدد من الدقائق على أرض الملعب هذا الموسم، بأكثر من 3000 دقيقة لعب.
وخاض جاتي 100 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، مما يجعله لاعباً قادراً على تقديم الإضافة في الجانبين الدفاعي والهجومي.
يذكر أن يوفنتوس، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإيطالي والـ 13 في المسابقة المحلية خلال الموسم الحالي، رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط خلف الإنتر «المتصدر».

الدوري الإيطالي
الكالشيو
يوفنتوس
هيلاس فيرونا
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