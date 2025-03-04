نورباك مديراً فنياً لاتحاد الريشة الطائرة



دبي (وام)



أعلن اتحاد الريشة الطائرة عن تعيين الدنماركي مايكل نورباك مديراً فنياً للاتحاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028»، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب العام المقبل في داكار.

وقالت نورة الجسمي، رئيسة الاتحاد، إن تعيين نورباك يأتي بدعم مباشر من وزارة الرياضة، وتماشياً مع التزام الاتحاد برفع مستوى اللعبة في الإمارات وتطويرها، حيث يعمل المدير الفني الجديد على تطوير أداء اللاعبين، وتعزيز قدراتهم الفنية.

ويملك المدير الفني الجديد خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في التدريب، وسبق له أن درب منتخب الدنمارك للشباب، كما قاد العديد من الرياضيين إلى حصد ميداليات أولمبية وعالمية.