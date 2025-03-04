التاريخ يقف مع ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)



يقف التاريخ بجانب ريال مدريد، عندما يواجه غريمه أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وسيطر «الملكي» على غريمه، حيث فاز في جميع المباريات الخمس السابقة في مرحلة خروج المغلوب، بما في ذلك مباراتان نهائيتان، وتكون مباراة اليوم هي المواجهة العاشرة في دوري أبطال أوروبا بين الفريقين، فقط مباراة تشيلسي ضد ليفربول شهدت عدداً كبيراً من المواجهات بين فريقين البلد نفسها، ويتمتع ريال مدريد بسجل استثنائي في مباريات خروج المغلوب الإسبانية الخالصة، حيث نجح في التأهل في 10 من أصل 12 مباراة، والهزيمته الوحيدة أمام برشلونة «دور الستة عشر في موسم 1960-1961، ونصف نهائي موسم 2010-2011».

وخسر الريال مباراة واحدة من آخر 17 مباراة في مرحلة خروج المغلوب «فاز 11 وتعادل 5»، ولم يُهزم في آخر 9 مباريات «فاز 5 وتعادل 4» منذ هزيمته الوحيدة في هذه السلسلة - هزيمة ساحقة 4-0 على يد مانشستر سيتي في نصف نهائي 2022-23.

وشارك مبابي في 27 هدفاً من 32 مباراة في مراحل خروج المغلوب «سجل 24 هدفاً وصنع 3 »، وسجل ثلاثية ضد «مان سيتي» في آخر ظهور له في دور التصفيات، وهو «الهاتريك الثاني» له في مراحل خروج المغلوب،

وشارك فينيسيوس في 9 أهداف في 8 مباريات في المسابقة هذا الموسم «سجل 7 أهداف وصنع 2 »، ويتطلع إلى 10 أهداف أو أكثر للمرة الرابعة على التوالي.

ويثير سجل أتلتيكو مدريد في مباريات خروج المغلوب خارج أرضه القلق في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر الفريق آخر 3 مباريات خارج أرضه، وهي أطول سلسلة له منذ سلسلة من 5 مباريات بين 1959 و1971، وشملت الهزيمة 2-1 أمام ريال مدريد في أبريل 1959، فيما سجل جوليان ألفاريز 6 أهداف في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولكن المؤشرات ليست جيدة بشكل خاص بالنسبة لـ «أتليتي»، الذي واجه منافسيه في 5 مناسبات سابقة في مراحل خروج المغلوب من كأس أوروبا، ودوري أبطال أوروبا، بما في ذلك المباراة النهائية، وتفوق «الملكي» في جميعها، وآخر انتصار له موسم 2016-2017.