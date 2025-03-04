الأربعاء 5 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة وليفربول وريال مدريد تتنافس على «شاب جورجيا»

برشلونة وليفربول وريال مدريد تتنافس على «شاب جورجيا»
4 مارس 2025 15:00

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
كاراجر: أخطأت في حق كأس أفريقيا!
«هول» يُصيب نيوكاسل بـ «ضربة موجعة»!


تسعى أندية ليفربول وبرشلونة وريال مدريد إلى الحصول على خدمات على اللاعب الجورجي الشاب سابا خاريباشفيلي، الذي يلعب مع دينامو تبليسي.
وأصبح خاريباشفيلي «16 عاماً أصغر لاعب يشارك دينامو تبليسي في مسابقات الأندية الأوروبية، بعد ظهوره في «يوروبا ليج»، وعمره 15 عاماً و10 أشهر فقط.
خاريباشفيلي أحدث لاعب يتخرج في أكاديمية تبليسي في جورجيا، والتي أنتجت عدداً من المواهب في فترات سابقة، ولا يمكن لسابا الانتقال حتى سبتمبر 2026، ولعب 28 مباراة احترافية مع تبليسي في الدوري الجورجي، ويُنظر إليه على أنه أفضل شاب في الدوري. 
ويشغل خاريباشفيلي مركز الظهير الأيسر، ولكنه يجيد اللعب أيضاً في الوسط، ويمتاز بإجادة اللعب بالقدم اليسرى، وهو لاعب دولي لمنتخب بلاده تحت 19 عاماً، وثالث أغلى مدافع تحت 17 عاماً في العالم.
أصبح خاريباشفيلي على رادار الأندية الكبرى في أوروبا، خاصة ريال مدريد وبرشلونة وليفربول.

برشلونة
ليفربول
ريال مدريد
جورجيا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
علوم الدار
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
اليوم 17:32
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
اليوم 17:26
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
علوم الدار
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
اليوم 17:01
3 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادي للجولف»
الرياضة
3 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادي للجولف»
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©