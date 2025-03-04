برشلونة وليفربول وريال مدريد تتنافس على «شاب جورجيا»



علي معالي (أبوظبي)



تسعى أندية ليفربول وبرشلونة وريال مدريد إلى الحصول على خدمات على اللاعب الجورجي الشاب سابا خاريباشفيلي، الذي يلعب مع دينامو تبليسي.

وأصبح خاريباشفيلي «16 عاماً أصغر لاعب يشارك دينامو تبليسي في مسابقات الأندية الأوروبية، بعد ظهوره في «يوروبا ليج»، وعمره 15 عاماً و10 أشهر فقط.

خاريباشفيلي أحدث لاعب يتخرج في أكاديمية تبليسي في جورجيا، والتي أنتجت عدداً من المواهب في فترات سابقة، ولا يمكن لسابا الانتقال حتى سبتمبر 2026، ولعب 28 مباراة احترافية مع تبليسي في الدوري الجورجي، ويُنظر إليه على أنه أفضل شاب في الدوري.

ويشغل خاريباشفيلي مركز الظهير الأيسر، ولكنه يجيد اللعب أيضاً في الوسط، ويمتاز بإجادة اللعب بالقدم اليسرى، وهو لاعب دولي لمنتخب بلاده تحت 19 عاماً، وثالث أغلى مدافع تحت 17 عاماً في العالم.

أصبح خاريباشفيلي على رادار الأندية الكبرى في أوروبا، خاصة ريال مدريد وبرشلونة وليفربول.