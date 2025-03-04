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الرياضة

كابيلو: يامال لا يملك «عبقرية» ميسي

كابيلو: يامال لا يملك «عبقرية» ميسي
4 مارس 2025 15:03

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لا تتوقف المقارنة بين «الفتى الذهبي» لامين يامال نجم برشلونة، وبين «أسطورة» برشلونة والكرة العالمية ليونيل ميسي، بحكم أن الاثنين تخرجا في أكاديمية «لاماسيا» الكتالونية، وظهرت عليهما بوادر النبوغ الكروي مبكراً.
نجح ميسي خلال مسيرته الطويلة في الحصول على 8 كرات ذهبية، إلى جانب العديد من الجوائز الفردية والجماعية الأخرى، منها كأس العالم مرة وكوبا أميركا «مرتين»، بخلاف بطولات الدوري الإسباني الكثيرة مع برشلونة، وأيضاً دوري أبطال أوروبا.
ويسير لامين يامال على خطى ميسي، بالتألق مع برشلونة وحصد الألقاب الجماعية والفردية، حيث أحرز كأس الأمم الأوروبية «يورو2024» مع «لاروخا»، كما حصل على جائزة «كوبا» لأفضل لاعب شاب، وجائزة «الجولدن بوي» التي تُمنح لأفضل لاعب تحت 20 عاماً.
غير أن الكثيرين من خبراء اللعبة يرفضون هذه المقارنة، أو القول إن يامال خليفة ميسي، ومن هؤلاء المدرب الإيطالي «المخضرم» فابيو كابيلو الذي قال: لا أتصور أن يبلُغ يامال ما وصل إليه ميسي، صحيح أنه فتى يقوم بأشياء رائعة ومهمة، ولكنه ليس «ميسي الجديد» كما يزعمون، ولن يكون مثل ميسي، هو فقط لاعب استثنائي وذو مستوى عالٍ، ولكنه لا يملك «عبقرية» ميسي الذي منحه العديد من الخبراء لقب «GOAT»؛ أي أفضل لاعب على مر العصور، بينما لا يزال يا مال في بداية المشوار، وإن كان يأمل أن يسلك طريقاً مماثلاً لـ «البرغوث».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
لامين يامال
ليونيل ميسي
فابيو كابيللو
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