عائشة المهيري تقطع «المسافة الكاملة» في «أيرون مان»



نيوزيلندا (وام)



أعلن اتحاد الترايثلون، نجاح عائشة المهيري، في تخطي المسافة الكاملة لسباق «أيرون مان» الذي أقيم في مدينة تاوبو بنيوزلندا لمسافة 226.2 كم، وهو أحد أقوى وأصعب سباقات التحمل في العالم.

وأكد الاتحاد أن هذا الإنجاز الرياضي غير المسبوق للاعبةـ جاء بعد فترة طويلة من التدريبات للوصول إلى الجاهزية الكاملة، لتصبح أول إماراتية تحققه.

وتمكنت المهيري من التنقل ما بين 3.8 كم سباحة، في مياه بحيرة تاوبو الباردة، ثم قيادة الدراجة لمسافة 180.2 كم، وسط طرق وعرة، إلى أن أنهت السباق بماراثون كامل لمسافة 42.2 كم لتحقق هذا الإنجاز في 16 ساعة و39 دقيقة، وبمعدل 9:21 دقيقة لكل كيلو متر.