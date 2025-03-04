الأربعاء 5 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عائشة المهيري تقطع «المسافة الكاملة» في «أيرون مان»

عائشة المهيري تقطع «المسافة الكاملة» في «أيرون مان»
4 مارس 2025 15:23

 
نيوزيلندا (وام)

أخبار ذات صلة
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
3 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادي للجولف»


أعلن اتحاد الترايثلون، نجاح عائشة المهيري، في تخطي المسافة الكاملة لسباق «أيرون مان» الذي أقيم في مدينة تاوبو بنيوزلندا لمسافة 226.2 كم، وهو أحد أقوى وأصعب سباقات التحمل في العالم.
وأكد الاتحاد أن هذا الإنجاز الرياضي غير المسبوق للاعبةـ جاء بعد فترة طويلة من التدريبات للوصول إلى الجاهزية الكاملة، لتصبح أول إماراتية تحققه.
وتمكنت المهيري من التنقل ما بين 3.8 كم سباحة، في مياه بحيرة تاوبو الباردة، ثم قيادة الدراجة لمسافة 180.2 كم، وسط طرق وعرة، إلى أن أنهت السباق بماراثون كامل لمسافة 42.2 كم لتحقق هذا الإنجاز في 16 ساعة و39 دقيقة، وبمعدل 9:21 دقيقة لكل كيلو متر.

الإمارات
الترايثلون
اتحاد الترايثلون
عائشة المهيري
نيوزيلندا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
اقتصاد
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
اليوم 17:32
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
علوم الدار
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
اليوم 17:32
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
اليوم 17:26
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
علوم الدار
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©