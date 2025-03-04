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الرياضة

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. مباراة «عالية المخاطر»!

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. مباراة «عالية المخاطر»!
4 مارس 2025 15:25

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ما زالت حالة التأهب في أقصى مراحلها في كل مكان بالعاصمة الإسبانية لمباراة يتابعها العالم اليوم في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وتتولى لجنة الدولة لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة التابعة للمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، مسؤولية تقييم وتحديد مستوى المخاطر في مباريات كرة القدم الإسبانية.
وتتلقى اللجنة باستمرار تنبيهات من الاتحادات والدوريات بشأن المباريات التي تكون عالية المخاطر، سواء تم اقتراح ذلك من الاتحادات أو بمبادرة منها، فإن القرار النهائي يتخذه المجلس، وإذا تم إعلان مباراة ما بأنها عالية المخاطر، فإن الأندية ملزمة بتعزيز الإجراءات الأمنية، ويتضمن ذلك التحكم في مبيعات التذاكر، وفصل المشجعين، ومراقبة الدخول، وتطبيق تدابير إضافية لضمان حسن سير الحدث.
وفي 24 فبراير الماضي أعلنت اللجنة 4 مباريات في مارس الجاري باعتبارها مباريات عالية الخطورة
ريال مدريد -د أتلتيكو مدريد 4 مارس
سبورتينج خيخون - ريال راسينج كلوب 8 مارس
برشلونة - بنفيكا 11 مارس
أتليتكو مدريد - ريال مدريد 12 مارس

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
برشلونة
بنفيكا
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