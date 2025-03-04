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الرياضة

رياض محرز «رقم تاريخي» مع الأهلي في «أبطال آسيا»

رياض محرز «رقم تاريخي» مع الأهلي في «أبطال آسيا»
4 مارس 2025 15:27

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تجذب «الديربي الخليجي» بين الريان القطري، وضيفه الأهلي السعودي، اليوم، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، أنظار الجميع، لما يسبقه من معطيات يجعل منه قمة حقيقية يتوقع أن تشهد صداماً مثيراً في الذهاب والإياب، لاسيما وأن الضيف السعودي يقدم واحدة من أفضل مواسمه في البطولة نفسها، بينما عانى الريان من عدم الفوز على أرضه في مشواره بمرحلة الدوري خلال 4 مباريات في الدوحة.
ولكن أبرز ما يلفت الأنظار الدور الكبير والمؤثر للجزائري رياض محرز مع فريقه في النسخة الحالية، بعدما سجل اللاعب الموهوب إنجازاً تاريخياً باسمه في دوري أبطال آسيا للنخبة حتى الآن، حيث أصبح محرز وقبل لقاء المرتقب، أكثر من أسهم بأهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم «12 هدفاً» سجل 5 أهداف وصنع 7 أهداف، وهي أعلى حصيلة في دور المجموعات في البطولة للاعب منذ نسخة 2017 «أدريانو مع سيؤول 12 هدفاً، سجل 10 أهداف وصنع 2»، وبالتالي أصبح محرز في هذا الموسم أكثر لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة صناعة وتسجيلاً في ذات المباراة «3 مرات»، وسيكون محرز أساسياً في تشكيلة الألماني يايسلة، ويعول على قدراته في المباريات بصورة كبيرة بوصفه أحد الأوراق الرابحة في تشكيلة الفريق الذي أصبح مرشحاً للوصول إلى نهائي البطولة.

 

السعودية
الأهلي السعودي
رياض محرز
الريان
قطر
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