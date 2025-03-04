جيراسي يقود دورتموند أمام «الجذور»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يلتقي بوروسيا دورتموند وليل الفرنسي، الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك في صراع التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويواجه المتأهل من المباراة الفائز من مباراة برشلونة وبنفيكا، ويظل سيرهو جيراسي قائد هجوم دورتموند هدّاف دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف في نفس العدد من المباريات، حيث يسجل جيراسي هدفاً لكل مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويعد المهاجم الغيني أفضل هدّاف في المسابقة، يليه ثنائي برشلونة: ليفاندوفسكي «9 أهداف»، ورافينيا «8 أهداف»، وهما منافسان محتملان في ربع النهائي.

ويشكل جيراسي التهديد الأكبر للفريق الفرنسي، ويواصل المهاجم الغيني تسجيل الأهداف، حيث أحرز 24 هدفاً في 32 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، و5 أهداف في آخر مباراتين.

وبدأ جيراسي مسيرته في أميلي في مونتاجريس، حيث يعيش والداه، وقال مكتشفه لصحيفة ليكيب «كان متواضعاً، لم يكن يصدر أي ضجيج، لكنه يعمل بجد».

وأضاف شقيقه ألكال «عندما كان طفلاً لم يفكر في أن يصبح لاعباً محترفاً، وفي سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة بدأ يأخذ الأمر على محمل الجد».

ويواجه اللاعب الغيني فريقه السابق، حيث وقع جيراسي مع ليل مقابل 500 ألف يورو، وأمضى 6 أشهر في موسم 2015-2016، وخاض 9 مباريات مع الفريق الأول و4 مباريات مع الرديف في دوري الدرجة الخامسة الفرنسي، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى أوكسير، لينتهي به المطاف بالانتقال من ليل إلى كولن الألماني مقابل 3.8 مليون يورو.

ولم يكن هذا العام رائعاً بالنسبة لدورتموند بشكل عام، حيث يحتل المركز العاشر في الدوري الألماني، وخرج من دور الـ32 لكأس ألمانيا على يد فولفسبورج 1-0، والأمل الوحيد للألمان هو الذهاب بعيداً في دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت نفسه، يحتل ليل المركز الخامس في الدوري الفرنسي، بعد هزيمته 4-1 أمام باريس سان جيرمان.

لم يسبق لدورتموند وليل أن فازا على بعضهما البعض، حيث التقيا مرتين وانتهت المباراتان بالتعادل، في دور الـ16 من الدوري الأوروبي موسم 2001-2002، وتأهل الفريق الألماني بنتيجة (0-0 و1-1).