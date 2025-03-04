طريق الفائز في «ديربي مدريد» إلى نهائي «أبطال أوروبا»



معتز الشامي (أبوظبي)



عاد دوري أبطال أوروبا، وحان وقت «ديربي مدريد»، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ما ضمن لفريق إسباني الوصول إلى ربع النهائي، ولكن فريقاً إسبانياً آخر يخرج من البطولة على يد جاره، ويعرف الفائز، والذي يتم تحديده بشكل نهائي 12 مارس الجاري، في لقاء العودة، خصمه التالي، حيث تم سحب القرعة بالكامل، من دور الـ 16 إلى النهائي المقرر 31 مايو.

وعلى سبيل المثال، يعرف سيميوني وأنشيلوتي أن فريقيهما لن يواجها برشلونة حتى المباراة النهائية، وعلى المدى القصير، يواجه الفائز في «ديربي مدريد» فريق أرسنال أو أيندهوفن.

وكان ترتيب أتلتيكو الأفضل في مرحلة الدوري بدوري الأبطال سبباً في ضمان حصوله على ميزة اللعب على أرضه في دور الستة عشر، ولكن ليس من الآن وصاعداً، حيث حددت القرعة أن مباراة الإياب في ربع النهائي تقام في مدريد، البرنابيو أو متروبوليتانو، في 15 أو 16 أبريل، أما مباراة الذهاب، فتقام في آيندهوفن أو لندن 8 أو 9 أبريل.

وبالنظر إلى المستقبل، يعرف أتليتكو وريال مدريد أيضاً المنافس في نصف النهائي من بين ليفربول أو باريس سان جيرمان أو كلوب بروج أو أستون فيلا.

ويواجه ليفربول نظيره باريس سان جيرمان في قمة نارية، بدور الستة عشر، حيث يغادر أحد الفريقين البطولة، من نصف النهائي، سيكون الفريق المدريدي الذي يصل إلى النهائي هو الفريق المضيف في مباراة الذهاب (29 أو 30 أبريل) والفريق الزائر في مباراة الإياب (6 أو 7 مايو).

وعلى الجانب الآخر من القرعة، تتنافس الفرق الثمانية المتبقية من دوري أبطال أوروبا. وبرشلونة هو المرشح الأوفر حظاً للوصول إلى نصف النهائي، حيث يواجه بنفيكا، يليه دورتموند أو ليل، وفي المجموعة الأخرى، يتواجه بايرن وليفركوزن وفينورد وإنتر ميلان. ولن يلتقي فريقا مدريد مع أي من الفرق الثمانية حتى المباراة النهائية في ميونيخ.