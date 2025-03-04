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الرياضة

غضب جماهير الشارقة من موعد المباراة أمام شباب الأهلي

غضب جماهير الشارقة من موعد المباراة أمام شباب الأهلي
4 مارس 2025 16:08

 
علي معالي (أبوظبي)

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أثار موعد مباراة شباب الأهلي والشارقة يوم الأربعاء، حالة استياء كبيرة بين جماهير «الملك»، حيث تنطلق في الساعة الثامنة مساء، ما يجعل عدداً كبيراً من الجماهير يغيب عن اللقاء بسبب الوقت الضيق بين المباراة وصلاة العشاء.
وعبّرت جماهير الشارقة عن غضبها من موعد المباراة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن شباب الأهلي تأخر في إرسال طلب ترحيل موعد المباراة، بعكس الشارقة الذي طلب ذلك مبكراً، وليقام لقاء الإياب بـ«الإمارة الباسمة» يوم 12 مارس، في العاشرة مساءً.
من جانب آخر يخطط كوزمين إلى مفاجأة في لقاء «الفرسان»، بخطة هجومية تعتمد على الثلاثي كايو ولوان بيريرا وعثمان كمارا، مع هجوم من طرفي الملعب عن طريق خالد الظنحاني، وبيتروفيتش، وهما من العناصر الدفاعية الهجومية المتميزة في الموسم الجاري، وربما تشهد تشكيلة كوزمين مفاجأة جديدة بوجود المهاجم الشاب مايد الكاس، والذي ينتظر الفرصة ضمن تشكيلة «الملك» الأساسية، لما يملكه اللاعب من موهبة.

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