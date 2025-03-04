بول باركر: أونانا «معدوم الفائدة» في «اليونايتد»!



علي معالي (أبوظبي)



يبدو أن الكاميروني أندريه أونانا يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد، ويفكر البرتغالي روبن أموريم مدرب الفريق في تغييره خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لأن أخطاء الحارس تزايدت في الفترة الأخيرة.

وفتح بول باركر مدافع مانشستر يونايتد السابق هجوماً عنيفاً على أونانا، ومتعجباً في الأصل من طريقة استقدامه للفريق على حساب ديفيد دي خيا الذي رحل عن «الشياطين الحمر» في ظروف غامضة نسبياً.

قال باركر: «لا يسعني إلا التفكير في سبب سماح النادي لديفيد دي خيا بالرحيل، كانت طريقة مخزية حقاً عندما تم الانفصال عن دي خيا، بعد أن تم اختياره أفضل لاعب في العام ثلاث مرات متتالية، والآن، يبدو الأمر أكثر سخافة لأن بديله معدوم الفائدة، وشيء آخر لا أحبه حقاً في أونانا هو عقليته».

وكان أونانا انتقل للفريق تحت قيادة الهولندي تين هاج في صفقة بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني، ليحل محل دي خيا، الذي سُمح له بالرحيل في صفقة مجانية بعد 12 عاماً في مانشستر.

من المتوقع أن يتخذ روبن أموريم قراراً بشأن مستقبل أونانا، إلى جانب عدد من النجوم الآخرين، هذا الصيف، حيث يتطلع إلى تجديد تشكيلة الفريق التي لم تحقق أداءً جيدا هذا الموسم.