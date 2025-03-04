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الرياضة

شوبير.. «ممنوع الظهور» في قناة الأهلي

شوبير.. «ممنوع الظهور» في قناة الأهلي
4 مارس 2025 16:41

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري منع الإعلامي أحمد شوبير من الظهور بقناة النادي الأهلي لمدة أسبوعين.
وذكر المجلس في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه وافق على ما انتهت إليه لجنة الشكاوى، برئاسة عصام الأمير، بأداء قناة الأهلي مبلغاً مالياً قدرة 100 ألف جنيه، ومنع عرض برنامج «حارس الأهلي» لمدة أسبوعين، وكذلك منع ظهور الإعلامي أحمد شوبير على شاشة القناة لنفس المدة.
أضاف: «جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى، بناء على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة عبدالسلام النجار، رئيس اللجنة، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك الشكاوى الواردة للجنة، وما قامت به إدارة الرصد من متابعة البرنامج، ووفقاً للقانون 180 لسنة 2018، وإعمالاً للمادة 16 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019».
يذكر أن نادي الزمالك تقدم بشكوى ضد أحمد شوبير بسبب ما أسماه تحريضاً وتجاوزاً في حق جماهيره. 

 

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