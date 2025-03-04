بايرن ميونيخ يكرم بيكنباور بـ «قميص عملاق»



ميونيخ (د ب أ)



يكرم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أيقونة النادي فرانز بيكنباور بتعليق قميص عملاق يحمل اسمه ورقمه 5 تحت سقف ملعبه.

وذكر البايرن أن القميص، الذي يبلغ قياسه 40. 15 × 54. 10 متر، سيتم عرضه بشكل دائم، بدءاً من مباراة الفريق ضد ضيفه باير ليفركوزن، الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُوج بيكنباور، الذي توفي في يناير 2024 عن عمر يناهز 78 عاماً، بالعديد من الألقاب مع بايرن، وأصبح لاحقاً مديراً فنياً ورئيساً له.

كما فاز بيكنباور أيضاً بكأس العالم كلاعب ومدرب، وينسب إليه الفضل في إعادة تعريف دور اللاعب «القشاش».

وأصبح بيكنباور أول لاعب كرة قدم في تاريخ البايرن يتم تكريمه بهذه الطريقة.

وصرح هيربرت هاينر، رئيس بايرن: «سعداء بأن النادي يكرم فرانز بيكنباور بهذه الطريقة غير العادية في ملعب أليانز أرينا، بعد أن قرر أعضاؤنا في الاجتماع العام السنوي تقاعد القميص رقم 5، وعدم منحه لأي لاعب آخر مستقبلاً».

أضاف هاينر: «ينبض قلب بايرن ميونيخ الرياضي في هذا الملعب، وينبغي أن يكون الارتباط العميق بين النادي و(قيصرنا) واضحاً دائماً في المباريات».