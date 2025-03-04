الأربعاء 5 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يكرم بيكنباور بـ «قميص عملاق»

بايرن ميونيخ يكرم بيكنباور بـ «قميص عملاق»
4 مارس 2025 16:55

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بايرن ميونيخ ينصح مولر بالاعتزال
ديمبلي وصلاح.. من يحسم «قمة الأبطال»؟


يكرم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أيقونة النادي فرانز بيكنباور بتعليق قميص عملاق يحمل اسمه ورقمه 5 تحت سقف ملعبه.
وذكر البايرن أن القميص، الذي يبلغ قياسه 40. 15 × 54. 10 متر، سيتم عرضه بشكل دائم، بدءاً من مباراة الفريق ضد ضيفه باير ليفركوزن، الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وتُوج بيكنباور، الذي توفي في يناير 2024 عن عمر يناهز 78 عاماً، بالعديد من الألقاب مع بايرن، وأصبح لاحقاً مديراً فنياً ورئيساً له.
كما فاز بيكنباور أيضاً بكأس العالم كلاعب ومدرب، وينسب إليه الفضل في إعادة تعريف دور اللاعب «القشاش».
وأصبح بيكنباور أول لاعب كرة قدم في تاريخ البايرن يتم تكريمه بهذه الطريقة.
وصرح هيربرت هاينر، رئيس بايرن: «سعداء بأن النادي يكرم فرانز بيكنباور بهذه الطريقة غير العادية في ملعب أليانز أرينا، بعد أن قرر أعضاؤنا في الاجتماع العام السنوي تقاعد القميص رقم 5، وعدم منحه لأي لاعب آخر مستقبلاً».
أضاف هاينر: «ينبض قلب بايرن ميونيخ الرياضي في هذا الملعب، وينبغي أن يكون الارتباط العميق بين النادي و(قيصرنا) واضحاً دائماً في المباريات».

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
بيكنباور
دوري أبطال أوروبا
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
اقتصاد
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
اليوم 17:32
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
علوم الدار
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
اليوم 17:32
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
اليوم 17:26
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
علوم الدار
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©