مينامينو يمدّد عقده مع موناكو إلى 2027



موناكو (أ ف ب)



مدّد لاعب الوسط المهاجم الدولي الياباني تاكومي مينامينو عقده مع موناكو رابع الدوري الفرنسي لكرة القدم، لموسم إضافي حتى يونيو 2027، وفقاً لما أعلن نادي الإمارة.

وصل مينامينو (30 عاماً) إلى موناكو في صيف 2022، قادماً من ليفربول الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو.

يُعد اللاعب الذي قضى خلال وجوده مع ليفربول فترة إعارة قصيرة مع ساوثهامبتون في 2021، أحد أبرز نجوم المنتخب الياباني، حيث خاض 65 مباراة دولية سجل خلالها 24 هدفاً.

تألق بشكل خاص مع سالزبروج النمساوي بين يناير 2015 وديسمبر 2019، وهو النادي الذي لعب فيه تحت قيادة آدي هوتر، مدرب موناكو الحالي.

يتميز مينامينو بقدرته على اللعب في مراكز متعددة، سواء كلاعب في الوسط المهاجم أو جناح أو مهاجم صريح، منذ انضمامه إلى موناكو، خاض 89 مباراة، منها 69 في الدوري، وسجل 16 هدفاً بالإضافة إلى 15 تمريرة حاسمة.

بعد موسم أول صعب، كان أحد العناصر الأساسية في تأهل موناكو إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وفي الموسم الحالي، شارك في 33 مباراة مع موناكو في مختلف المسابقات (21 في الدوري، 9 في دوري الأبطال، 2 في كأس فرنسا وواحدة في الكأس السوبر الفرنسية)، وسجل 6 أهداف ومرر 5 كرات حاسمة.

ويحتل موناكو المركز الرابع في الدوري بـ43 نقطة بعد 24 مرحلة، بفارق ثلاث نقاط عن نيس الثالث وست عن مرسيليا الثاني، لكنه مهدد أيضاً بفقدان مركزه في ظل مطاردة من ليل (41 نقطة) وليون (39) وستراسبورج (37).