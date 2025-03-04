الأربعاء 5 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بطاقة حمراء» تكتب نهاية نجم فرنسا مع ميلان!

«بطاقة حمراء» تكتب نهاية نجم فرنسا مع ميلان!
4 مارس 2025 19:42

أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
ديمبلي وصلاح.. من يحسم «قمة الأبطال»؟
«درس إيجابي» من بيريز إلى مبابي


لا يزال الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب ميلان الإيطالي، مستهدفاً من جانب جماهير «الروسونيري» التي تتهمه بأنه سبب خروج فريقها من «الملحق الفاصل» في دوري أبطال أوروبا، أمام فينورد، بسبب حصوله على إنذار ثانٍ لتحايله بالسقوط داخل منطقة جزاء الفريق المنافس، ما دفع حكم المباراة إلى إشهار «البطاقة الحمراء» للاعب ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين حتى نهايتها.
وتتجه نية إدارة الميلان نحو الاستغناء عن خدمات «ثيو» في الصيف القادم، قبل عام من نهاية عقده في «صيف 2026»، بعد أن أصبح شخصاً غير مرغوب فيه بالنسبة للجماهير.
ولا تتوقف صافرات الاستهجان والهتافات العدائية ضد اللاعب مثلما حدث الأحد الماضي بملعب سان سيرو، عندما خسر ميلان 1-2 من ضيفه لاتسيو في الدوري الإيطالي «الكالشيو».
ومن المرجح أن يجلس «ثيو» على «مقاعد البدلاء» خلال مباراة الفريق أمام ليتشي في عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك الجناح البرتغالي رافائيل لياو، إذ إن هذا «الثنائي» أصبح «مهزأة» جماهير سان سيرو.
ولما كان ليتشي يستضيف المباراة القادمة، فإن احتمال مشاركة «ثيو» واردة، طالما إن المباراة بعيدة عن سان سيرو.
وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت في مقالها الافتتاحي اليوم الثلاثاء، أن الجماهير الميلانية اعتبرت الفرنسي مسؤولاً أيضاً عن الهدف الأول الذي سجله لاتسيو، لفشله في التصدي لهجوم الفريق الضيف.
وقالت الصحيفة إن السماح لثيو هيرنانديز بالعودة للعب في استاد سان سيرو، مسألة ليست سهلة على الإطلاق، بسبب استمرار غضب الجماهير، ولم يشفع للاعب ما قدمه طوال فترة لعبه للميلان، وتسجيله رقماً قياسياً من الأهداف بالنسبة لمدافع في الدوري الإيطالي «الكالشيو»، حيث سجل 30هدفاً، وإذا به يجد نفسه «موصوماً بالعار» في موسم بائس.
وأضافت الصحيفة أن إدارة الميلان تفكر في الاستغناء عن خدماته ببيعه الصيف القادم، بعد أن وصلت العلاقة بينه وبين الجماهير إلى «نقطة اللاعودة»، ولأن النادي يريد التخلص منه هذا الصيف حتى لا يضطر إلى تركه «مجاناً» في 2026.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ميلان
فينورد
ثيو هيرنانديز
رافائيل لياو
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
اقتصاد
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
اليوم 17:32
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
علوم الدار
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
اليوم 17:32
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
اليوم 17:26
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
علوم الدار
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©