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الرياضة

ناجلسمان يعلن قائمة ألمانيا 13 مارس لملاقاة إيطاليا

ناجلسمان يعلن قائمة ألمانيا 13 مارس لملاقاة إيطاليا
4 مارس 2025 19:47

برلين (د ب أ)

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يستعد يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا للإعلان عن قائمة فريقه 13 مارس، استعداداً لمواجهة إيطاليا في دور الثمانية لدوري أمم أوروبا.
ويجري منتخب ألمانيا تجمعاً 17 مارس، استعداداً لمواجهة إيطاليا في ميلانو 20 من الشهر الجاري، ثم مباراة الإياب في دورتموند، بعدها بثلاثة أيام.
وسيستضيف المنتخب الفائز من هذه المواجهة نهائيات البطولة القارية بمشاركة أربعة منتخبات في يونيو المقبل.
وقال ناجلسمان بعد قرعة دور الثمانية للبطولة القارية العام الماضي «أتطلع للمباراة، إنه منافس رائع».
ويفتقد ناجلسمان لجهود فلوريان فيرتز بسبب الإيقاف خلال مباراة الذهاب، كما يغيب المهاجم كاي هافيرتز والحارس مارك أندري تير شتيجن عن المباراتين بسبب الإصابة.

دوري أمم أوروبا
ألمانيا
إيطاليا
جوليان ناجلسمان
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