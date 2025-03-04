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الرياضة

كيميتش يزف «النبأ السعيد» لبايرن ميونيخ

كيميتش يزف «النبأ السعيد» لبايرن ميونيخ
4 مارس 2025 19:54

 
ميونيخ (د ب أ) 

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عاد جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونيخ للتدريبات الجماعية في نبأ سار لفنسنت كومباني مدرب الفريق، قبل مواجهة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.
ولم يستكمل كيميتش مباراة بايرن ضد أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني 23 فبراير الماضي بسبب آلام في الفخذ، ليغيب عن مباراة فريقه أمام شتوتجارت يوم الجمعة الماضي.
لكن لاعب بايرن ميونخ شارك في التدريبات اليوم الثلاثاء، ليؤكد جاهزيته لمواجهة ليفركوزن في دور الـ16، علماً بأن لقاء الإياب بين الفريقين سيقام بعد ستة أيام.
في المقابل، يتواصل غياب لاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش بسبب وعكة صحية.
ولم ينجح بايرن ميونيخ في الفوز على ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني في آخر ست مباريات، منذ تولي المدرب الإسباني تشابي ألونسو قيادة ليفركوزن في أكتوبر 2022.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
بايرن
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