السعودية تستضيف كأس آسيا للناشئين



الرياض (د ب أ)



تستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل المقبل، بمشاركة 16 منتخباً وذلك في مدينتي جدة والطائف.

وتقام البطولة بنظامها الجديد الذي يشهد تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى كأس العالم تحت 17 عاماً التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر 2025 بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وكانت القرعة التي أجريت في يناير الماضي أسقرت عن تواجد المنتخب السعودي تحت 17 عاماً صاحب الضيافة على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات أوزبكستان وتايلاند والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام والإمارات. وجاءت كوريا الجنوبية على رأس المجموعة الثالثة مع منتخبات اليمن وأفغانستان واندونيسيا، في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيران، طاجيكستان، عُمان وكوريا الشمالية.

من جانبه، رحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بالمنتخبات المشاركة، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة وتقديم بطولة قوية تقدم صورة مشرفة للكرة الآسيوية.