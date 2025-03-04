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الرياضة

مدرب سان جيرمان يخاف سرعة «الطائرات المقاتلة» في ليفربول!

مدرب سان جيرمان يخاف سرعة «الطائرات المقاتلة» في ليفربول!
4 مارس 2025 19:58

 
باريس (د ب أ)

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يشعر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالقلق إزاء سرعة «الطائرات المقاتلة» في هجوم ليفربول الإنجليزي، محذراً فريقه من التفريط في الكرة، خلال مواجهة الفريقين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
ويستضيف سان جيرمان فريق ليفربول الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات من قبل الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء.
وقال إنريكي في مؤتمر صحفي: «ليفربول من أكثر الفرق في أوروبا تميزاً في الهجمات المرتدة؛ لذا سنحاول الاحتفاظ بالكرة، وأن نحرص على عدم المعاناة بشكل كبير في نقل الكرة».
وأضاف «لديهم ثلاث مقاتلات حربية في الهجوم، وليس من السهل إيقاف هذه المقاتلات الحربية».
ويعيش قائد منتخب مصر محمد صلاح أحد أفضل مواسمه في مسيرته، حيث سجل 30 هدفاً خلال 39 مباراة، ويحظى بدعم كاف من زميليه لويس دياز وكودي جاكبو في خط الهجوم.
وأوضح إنريكي «نواجه الفريق الذي قدم أفضل أداء في مرحلة الدوري، لقد كان الفريق الأكثر اتساقاً، المدرب آرني سلوت قام بعمل رائع، لقد أسس فريقاً أشبه بالمثالي، يعرف كيف يدافع وكيف يضغط وبمقدوره الهجوم من خلال الاحتفاظ بالكرة أو سرعة نقلها». وأوضح المدرب الإسباني «ليفربول بمقدوره أيضاً تحقيق خطورة بدون كرة، ربما هو ليس في حاجة لها مثلما نحن في حاجة إليها، لكي نفرض أنفسنا علينا الاحتفاظ بالكرة».
ولم يتلقَ باريس سان جيرمان أي خسارة منذ هزيمته بهدف دون رد على ملعب بايرن ميونيخ في أواخر نوفمبر، محققاً الفوز في أخر عشر مباريات.
وأشار إنريكي «الأفضلية لمهاجمينا تتمثل في قدرتهم على اللعب في كافة المراكز».
وبعد رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، تألق عثمان ديمبلي بشكل لافت في هجوم سان جيرمان، حيث سجل 26 هدفاً خلال 33 مباراة، كما يحظى بمعاونة اليافع ديزيري دوي، وجونكالو راموس في الهجوم.
ويأمل إنريكي أن يكون فريقه على أهبة الاستعداد لموقعة ليفربول، موضحاً «من الصعب على منافسنا اللعب في استاد حديقة الأمراء في وجود كل هذه الضغوط، الأجواء مذهلة، وأتمنى أن نستفيد من ذلك».

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