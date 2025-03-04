شكوك حول مشاركة جاكبو مع ليفربول أمام سان جيرمان



ليفربول (د ب أ)



أثار كودي جاكبو مهاجم ليفربول الشكوك حول مشاركته في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد غياب اللاعب عن التدريبات.

ويعاني المهاجم الهولندي الدولي مشكلة في الكاحل، مما أدى إلى مشاركته بديلاً لمدة 39 دقيقة فقط في مباراتين من آخر أربع مباريات لفريقه.

ويعد جاكبو ثاني هدافي ليفربول هذا الموسم بعد تسجيله 16 هدفاً، ولكنه لم يشارك في تدريبات فريقه الثلاثاء قبل السفر إلى فرنسا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن غياب جاكبو سيؤدي إلى تقليص الخيارات الهجومية أمام أرني سلوت مدرب ليفربول إلى ثلاثة لاعبين فقط، بسبب تراجع مستوى داروين نونيز، ومعاناة فيدريكو كييزا من عدم الجاهزية البدنية، منذ انضمامه لصفوف الفريق مطلع الموسم الجاري.

وأشارت إلى أن سلوت سيعتمد على محمد صلاح في الجهة اليمنى، ولويس دياز يساراً، مع ديوجو جوتا كرأس حربة، إذا قرر المدرب الهولندي الاعتماد على ثلاثي في الخط الهجومي.

وأوضحت أيضاً أن سلوت لجأ في بعض المباريات الصعبة، وآخرها الفوز على مانشستر سيتي إلى الاعتماد على رأسي حربة، وخلفهما ثنائي في مركز صانع الألعاب، وهما كورتيس جونز ودومينيك سوبوسلاي، وقد يقرر مدرب ليفربول الاعتماد على نفس الفكرة مجدداً أمام باريس سان جيرمان المنتشي بعشرة انتصارات متتالية، وسجل خالٍ من الهزائم منذ نوفمبر الماضي.