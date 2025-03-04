تعرف على الأندية الأعلى أرباحاً في «أبطال أوروبا»



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق ليفربول أعلى إيرادات من دوري أبطال أوروبا حتى الآن، قبل انطلاق دور الـ16 من البطولة، وبلغت 56.92 مليون يورو، ويقترب من 100 مليون يورو، إذا أضفنا ما سيحصل عليه من ركيزة القيمة الجديدة (مزيج من مجموعة السوق القديمة ومعامل السنوات الخمس والعشر الماضية)، والتي يعرفها بمجرد انتهاء البطولة.

ويأتي برشلونة، في المركز الثاني، بـ 55.145 مليون يورو حتى الآن، ما يفوق بشكل كبير إيرادات غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد، بينما حل أرسنال في المركز الثالث بإيرادات 54.270 مليون يورو، وإنتر ميلان رابعاً «53.955 مليون يورو»، وأتلتيكو مدريد «53.020 مليون يورو»، وباير ليفركوزن «51.845 مليون يورو»، وليل

«51.570 مليون يورو»، وأستون فيلا «51.295 مليون يورو»، وبوروسيا دورتموند

«50.045 مليون يورو».

ورفع ريال مدريد، بعد إقصاء مانشستر سيتي وبلوغه دور الستة عشر، حساباته إلى 49.77 مليون يورو، في المركز العاشر، ونجح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في زيادة إيرادات الأندية بشكل كبير في هذا الشكل الجديد، أكثر بحوالي 400 مليون يورو عن نسخة 2023-2024.

وارتفعت الرسوم الثابتة لجميع الأندية للمشاركة فقط إلى 18.62 مليون يورو مقارنة بـ 15.64 مليون يورو في السابق، إضافة إلى ذلك، كان هناك مبلغ 183.15 مليون يورو متاحاً للتوزيع اعتماداً على المركز النهائي الذي تحققه في جدول الدوري، من 9.9 مليون يورو التي سيحصل عليها ليفربول إلى 275 ألف يورو التي سيحصل عليها يونج بويز مقابل إنهاء الموسم في المركز السادس والثلاثين.

وتحصل الفرق التي تصل إلى ربع النهائي على 12.5 مليون يورو إضافية، وستحصل الفرق الأربعة التي تصل إلى نصف النهائي على 15 مليون يورو إضافية، وسيحصل طرفا النهائي على 18.5 مليون يورو لكل منهما، وسيحصل الفائز بالمباراة النهائية على 6.5 مليون يورو إضافية.

قائمة أعلى إيرادات

ليفربول: 56.220 مليون يورو

برشلونة: 54.545 مليون يورو

أرسنال: 54.27 مليون يورو

إنتر ميلان: 53.995 مليون يورو

أتلتيكو مدريد: 53.020 مليون يورو

ليفركوزن: 51.845 مليون يورو

ليل: 51.570 مليون يورو

أستون فيلا: 51.295 مليون يورو

بوروسيا دورتموند: 50.045 مليون يورو

ريال مدريد: 49.770 مليون يورو

بايرن ميونيخ: 49.495 مليون يورو

أيندهوفن: 48.145 مليون يورو

سان جيرمان: 47.170 مليون يورو

بنفيكا: 46.895 مليون يورو

فينورد: 45.070 مليون يورو

كلوب بروج: 42.195 مليون يورو

أتالانتا: 39.220 مليون يورو

ميلانو: 38.222 مليون يورو

موناكو: 34.620 مليون يورو

بريست: 34.345 مليون يورو

يوفنتوس: 32.995 مليون يورو

سلتيك: 32.720 مليون يورو

مانشستر سيتي: 31.745 مليون يورو

سبورتنج لشبونة: 31.470 مليون يورو

دينامو زغرب: 29.920 مليون يورو

شتوتجارت: 28.945 مليون يورو

شاختار: 26.470 مليون يورو

بولونيا: 25.395 مليون يورو

النجم الأحمر: 25.22 مليون يورو

شتورم جراتس: 24.945 مليون يورو

سبارتا براج: 23.170 مليون يورو

لايبزج: 22.195 مليون يورو

جيرونا: 21.920 مليون يورو

ريد بول سالزبورج: 21.645 مليون يورو

سلوفان براتيسلافا: 19.170 مليون يورو

يونج بويز: 18.895 مليون يورو