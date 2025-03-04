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الرياضة

تعرف على الأندية الأعلى أرباحاً في «أبطال أوروبا»

تعرف على الأندية الأعلى أرباحاً في «أبطال أوروبا»
4 مارس 2025 21:22

 
معتز الشامي (أبوظبي)


حقق ليفربول أعلى إيرادات من دوري أبطال أوروبا حتى الآن، قبل انطلاق دور الـ16 من البطولة، وبلغت 56.92 مليون يورو، ويقترب من 100 مليون يورو، إذا أضفنا ما سيحصل عليه من ركيزة القيمة الجديدة (مزيج من مجموعة السوق القديمة ومعامل السنوات الخمس والعشر الماضية)، والتي يعرفها بمجرد انتهاء البطولة.
ويأتي برشلونة، في المركز الثاني، بـ 55.145 مليون يورو حتى الآن، ما يفوق بشكل كبير إيرادات غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد، بينما حل أرسنال في المركز الثالث بإيرادات 54.270 مليون يورو، وإنتر ميلان رابعاً «53.955 مليون يورو»، وأتلتيكو مدريد «53.020 مليون يورو»، وباير ليفركوزن «51.845 مليون يورو»، وليل
«51.570 مليون يورو»، وأستون فيلا «51.295 مليون يورو»، وبوروسيا دورتموند
«50.045 مليون يورو».
ورفع ريال مدريد، بعد إقصاء مانشستر سيتي وبلوغه دور الستة عشر، حساباته إلى 49.77 مليون يورو، في المركز العاشر، ونجح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في زيادة إيرادات الأندية بشكل كبير في هذا الشكل الجديد، أكثر بحوالي 400 مليون يورو عن نسخة 2023-2024. 
وارتفعت الرسوم الثابتة لجميع الأندية للمشاركة فقط إلى 18.62 مليون يورو مقارنة بـ 15.64 مليون يورو في السابق، إضافة إلى ذلك، كان هناك مبلغ 183.15 مليون يورو متاحاً للتوزيع اعتماداً على المركز النهائي الذي تحققه في جدول الدوري، من 9.9 مليون يورو التي سيحصل عليها ليفربول إلى 275 ألف يورو التي سيحصل عليها يونج بويز مقابل إنهاء الموسم في المركز السادس والثلاثين.
وتحصل الفرق التي تصل إلى ربع النهائي على 12.5 مليون يورو إضافية، وستحصل الفرق الأربعة التي تصل إلى نصف النهائي على 15 مليون يورو إضافية، وسيحصل طرفا النهائي على 18.5 مليون يورو لكل منهما، وسيحصل الفائز بالمباراة النهائية على 6.5 مليون يورو إضافية.

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قائمة أعلى إيرادات 
ليفربول: 56.220 مليون يورو
برشلونة: 54.545 مليون يورو
أرسنال: 54.27 مليون يورو
إنتر ميلان: 53.995 مليون يورو
أتلتيكو مدريد: 53.020 مليون يورو
ليفركوزن: 51.845 مليون يورو
ليل: 51.570 مليون يورو 
أستون فيلا: 51.295 مليون يورو 
بوروسيا دورتموند: 50.045 مليون يورو 
ريال مدريد: 49.770 مليون يورو 
بايرن ميونيخ: 49.495 مليون يورو 
أيندهوفن: 48.145 مليون يورو 
سان جيرمان: 47.170 مليون يورو
بنفيكا: 46.895 مليون يورو
فينورد: 45.070 مليون يورو 
كلوب بروج: 42.195 مليون يورو 
أتالانتا: 39.220 مليون يورو
ميلانو: 38.222 مليون يورو 
موناكو: 34.620 مليون يورو
بريست: 34.345 مليون يورو 
يوفنتوس: 32.995 مليون يورو 
سلتيك: 32.720 مليون يورو 
مانشستر سيتي: 31.745 مليون يورو 
سبورتنج لشبونة: 31.470 مليون يورو 
دينامو زغرب: 29.920 مليون يورو 
شتوتجارت: 28.945 مليون يورو 
شاختار: 26.470 مليون يورو 
بولونيا: 25.395 مليون يورو 
النجم الأحمر: 25.22 مليون يورو
شتورم جراتس: 24.945 مليون يورو
سبارتا براج: 23.170 مليون يورو 
لايبزج: 22.195 مليون يورو 
جيرونا: 21.920 مليون يورو 
ريد بول سالزبورج: 21.645 مليون يورو 
سلوفان براتيسلافا: 19.170 مليون يورو 
يونج بويز: 18.895 مليون يورو

 

 

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