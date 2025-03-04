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الرياضة

النصر يواصل «المعاناة» في «الآسيوية» من دون رونالدو

النصر يواصل «المعاناة» في «الآسيوية» من دون رونالدو
4 مارس 2025 21:52

معتز الشامي (أبوظبي)

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عاد النصر من رحلة إيران بتعادل سلبي مع استقلال طهران، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة، وكان النصر الأخطر في المباراة، حيث أُتيحت له 17 محاولة، منها 6 تسديدات على المرمى، مقابل مرتين للفريق الإيراني.
وواصل النصر سجله الرائع أمام فرق إيران في آخر 12 مباراة بدوري أبطال آسيا للنخبة، حيث فاز في 6 وتعادل 6، وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات، بما في ذلك آخر 7 لقاءات على التوالي، رغم تعرّض مرماه لـ20 تسديدة في المباريات السبع بأهداف متوقعة «3.6»، وكانت المباراة الأخيرة هي الرابعة بين النصر واستقلال طهران، حيث حقق «العالمي» الفوز مرتين، وخسر مرة وتعادل مباراة، ولم يعرف النصر الفوز للمرة الرابعة هذا الموسم في النخبة من دون كريستيانو رونالدو، ليعاني في غياب «الدون»، حيث تعادل مع الشرطة 1-1، وخسر من السد 1-2، وتعادل سلبياً مع بيرسبوليس، وأخيراً تعادل سلبياً مع استقلال طهران، ولم يوضح النادي سبب غياب رونالدو، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الأمر مرتبط بإصابته، دون صدور بيان رسمي حول طبيعة أو مدى خطورة هذه الإصابة.
ولم يقدم كل من جون دوران و ساديو ماني الأداء المنتظر، خصوصاً الأخير الذي أضاع فرصتين أمام مرمى سيد حسيني حارس استقلال طهران الذي كان سداً منيعاً أمام محاولات النصر، التي وصلت إلى 17 تسديدة منها 9 على المرمى.
كما بلغت نسبة استحواذ النصر 65% أمام استقلال طهران، وهي ثاني أعلى نسبة استحواذ لـ«العالمي» في البطولة، بالتساوي مع المواجهة التي جمعت بين الفريقين في مرحلة الدوري بالبطولة ذاتها، وكانت أيضاً 65%.

دوري أبطال آسيا للنخبة
السعودية
النصر
كريستيانو رونالدو
استقلال طهران
إيران
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