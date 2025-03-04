مافريكس.. «صدمة مروعة»!



باريس (أ ف ب)



تلقى دالاس مافريكس، المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «ضربة كبيرة»، بعد أن تعرض نجمه المخضرم كايري إرفينج لإصابة قوية في الركبة ستبعده حتى نهاية الموسم، بحسب ما ذكرت شبكة «إي أس بي أن».

وأصيب صانع الألعاب في ركبته اليسرى أثناء توجهه نحو السلة خلال المباراة التي خسرها مافريكس أمام ساكرامنتو كينجز 98-122، وبعد نيله خطأ، نجح إرفينج في تسجيل رميتين حرتين، قبل أن يخرج من الملعب، وهو يعرج.

وأفاد مراسل شبكة «إي أس بي أن»، شامس شارانيا على حسابه في منصة إكس نقلاً عن مصادر داخل فريق ولاية تكساس، أن اللاعب «عانى من التواء في الرباط الصليبي الأمامي أنهى موسمه».

ولا يزال مافريكس صاحب المركز العاشر في المنطقة الغربية (32 فوزاً و10 خسائر) ينافس من أجل التأهل إلى مرحلة التصفيات التي تسبق الأدوار الإقصائية «بلاي إن»، لكنه مُني أخيراً بأربع هزائم في آخر خمس مباريات خاضها.

وكان مافريكس أجرى صفقة تبادل مدوية مع لوس أنجلوس ليكرز مطلع فبراير الماضي، انتقل بموجبها نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى الأخير، فيما حصل مافريكس على لاعب الارتكاز أنتوني ديفيس.

لكن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً أصيب في فخذه في أول مباراة له في الثامن من فبراير، ولم يلعب في الدوري مذاك.