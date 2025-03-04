ضربة استباقية.. مدرب ليفربول يلوم حكم «ديربي ميرسيسايد»!



لندن (د ب أ)



قال مايكل أوليفر الحكم الذي أدار مباراة «ديربي ميرسيسايد» بين إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إن أرني سلوت مدرب ليفربول قال له إنه سيلومه إذا لم يفز «الليفر» بلقب الدوري هذا الموسم.

وأشهر أوليفر البطاقة الحمراء في وجه سلوت ومساعده سيبكي هولشوف، بعد مشادة كلامية على أرض الملعب، عقب انتهاء المباراة اعتراضاً على هدف التعادل الذي سجله جيمس تاركوفسكي لاعب إيفرتون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في الشهر الماضي، حيث نال كورتيس جونز لاعب ليفربول وعبد الله دوكوري لاعب إيفرتون البطاقة الحمراء، بعد مشاجرة بينهما عقب صافرة النهاية، وحرم هذا التعادل ليفربول من الابتعاد في الصدارة بفارق تسع نقاط.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن ليفربول في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في آخر خمس سنوات، بعدما وسع فارق النقاط إلى 13 نقطة. وعاقبت لجنة تنظيمية مستقلة سلوت وهولشوف بالإيقاف لمباراتين وغرامة مالية بسبب سوء السلوك.

وتلقت اللجنة نسخة من تقرير حكم المباراة، حيث زعم أوليفر أن أرني سلوت تحدث معه بلهجة حادة وعدوانية، واتهمه بأنه قدم لإيفرتون كل ما لديه، وأنه يجب أن يفخر بما فعله». وأضاف مايكل أوليفر وفقا لتقريره «قال سلوت لي إذا لم يفز ليفربول بلقب الدوري سألومك، ثم توجه إلى الحكم المساعد، وقال له ما حدث في المباراة أمر مخز».

وتابع «كما قال هولشوف لي إن قراراتي في المباراة كانت عاراً وهزلية، وكلها في مصلحة إيفرتون».

وأقر سلوت بالاتهامات الموجهة له، لكنه أوضح أنه قال للحكم إذا لم يفز ليفربول بلقب الدوري، فسيكون الحكم هو السبب في ذلك.

ولكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اعتمد على تقرير مايكل أوليفر فيما قاله أرني سلوت، وأن التناقض بين أقوالهما لا يمثل فارقاً كبيراً في جوهر العقوبة.

وأكد سلوت أنه تصرف بشكل غير مقبول، وأنه لم يسيطر على انفعالاته، لأنه كان يعتقد أن قرارات الحكم لم تكن في مصلحة ليفربول، وقدم المدرب الهولندي أكثر من اعتذار عما فعله.

وراعت اللجنة السمعة الجيدة لسلوت ومساعده، وإلا لقررت إيقافهما ثلاث مباريات، وهو ما كان يعني غيابهما عن مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الشهر.