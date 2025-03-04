الأربعاء 5 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أستون فيلا يضع قدماً في ربع نهائي «أبطال أوروبا»

أستون فيلا يضع قدماً في ربع نهائي «أبطال أوروبا»
5 مارس 2025 00:05

 
بروج (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ديمبلي وصلاح.. من يحسم «قمة الأبطال»؟
«درس إيجابي» من بيريز إلى مبابي


وضع أستون فيلا الإنجليزي قدماً في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه خارج ملعبه على كلوب بروج البلجيكي 3-1 في ذهاب ثمن النهائي.
وسجل الجامايكي ليون بايلي (3) وبراندون ميكيلي (82 خطأ في مرمى فريقه) والإسباني ماركو أسنسيو (88 من ركلة جزاء)، وماكسيم دي كويبر (12) هدف كلوب بروج.
ويلتقي الفريقان إياباً في 12 مارس الحالي عل ملعب فيلا بارك.
وعلى الرغم من تسجيله 4 أهداف في 6 مباريات منذ قدومه إلى صفوف أستون فيلا قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة، جلس المهاجم الإسباني ماركو أسنسيو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، قبل أن يشارك في الشوط الثاني، ويحسم النتيجة نهائياً لمصلحة فريقه، في حين شارك المهاجم الآخر المعار إليه من مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد أساسياً.
ونجح أستون فيلا الساعي إلى بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1984، في افتتاح التسجيل مبكراً عندما وصلت كرة عرضية داخل المنطقة قابلها المدافع تايرون مينغز برأسه باتجاه الجناح الجامايكي بايلي الذي تابعها بطريقة رائعة داخل الشباك (3).
بيد أن كلوب بروج رد التحية بإدراك التعادل عبر دي كويبر من تسديدة زاحفة (12).
ثم هدأ إيقاع المباراة في ما تبقى من الشوط الأول، من دون خطورة تذكر على المرميين.
وكان كلوب بروج الطرف الأفضل في الشوط الثاني، وكاد قائده هانس فاناكن يمنحه التقدم لكن كرته الرأسية مرت إلى جانب القائم (67)، ثم أضاع مهاجمه اليوناني خريستوس تزوليس هدفاً مؤكداً، عندما مرر له فاناكن كرة أمامية متقنة، لينفرد بالحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، لكنه أطاح الكرة عالية (75).
وسرعان ما دفع أصحاب الأرض الثمن، لأن أستون فيلا تقدم، عندما حول مدافع بروج ميكيلي كرة عرضية خطأ في مرماه (82)، قبل أن يسقطه أسنسيو بالضربة القاضية، بعد أن انبرى بنجاح لركلة جزاء احتسبها الحكم، إثر مخالفة تزوليس على الظهير البولندي ماتي كاش (88).

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
أستون فيلا
كلوب بروج
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
اقتصاد
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
اليوم 17:32
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
علوم الدار
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
اليوم 17:32
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
اليوم 17:26
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
علوم الدار
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©