أستون فيلا يضع قدماً في ربع نهائي «أبطال أوروبا»



بروج (أ ف ب)



وضع أستون فيلا الإنجليزي قدماً في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه خارج ملعبه على كلوب بروج البلجيكي 3-1 في ذهاب ثمن النهائي.

وسجل الجامايكي ليون بايلي (3) وبراندون ميكيلي (82 خطأ في مرمى فريقه) والإسباني ماركو أسنسيو (88 من ركلة جزاء)، وماكسيم دي كويبر (12) هدف كلوب بروج.

ويلتقي الفريقان إياباً في 12 مارس الحالي عل ملعب فيلا بارك.

وعلى الرغم من تسجيله 4 أهداف في 6 مباريات منذ قدومه إلى صفوف أستون فيلا قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة، جلس المهاجم الإسباني ماركو أسنسيو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، قبل أن يشارك في الشوط الثاني، ويحسم النتيجة نهائياً لمصلحة فريقه، في حين شارك المهاجم الآخر المعار إليه من مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد أساسياً.

ونجح أستون فيلا الساعي إلى بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1984، في افتتاح التسجيل مبكراً عندما وصلت كرة عرضية داخل المنطقة قابلها المدافع تايرون مينغز برأسه باتجاه الجناح الجامايكي بايلي الذي تابعها بطريقة رائعة داخل الشباك (3).

بيد أن كلوب بروج رد التحية بإدراك التعادل عبر دي كويبر من تسديدة زاحفة (12).

ثم هدأ إيقاع المباراة في ما تبقى من الشوط الأول، من دون خطورة تذكر على المرميين.

وكان كلوب بروج الطرف الأفضل في الشوط الثاني، وكاد قائده هانس فاناكن يمنحه التقدم لكن كرته الرأسية مرت إلى جانب القائم (67)، ثم أضاع مهاجمه اليوناني خريستوس تزوليس هدفاً مؤكداً، عندما مرر له فاناكن كرة أمامية متقنة، لينفرد بالحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، لكنه أطاح الكرة عالية (75).

وسرعان ما دفع أصحاب الأرض الثمن، لأن أستون فيلا تقدم، عندما حول مدافع بروج ميكيلي كرة عرضية خطأ في مرماه (82)، قبل أن يسقطه أسنسيو بالضربة القاضية، بعد أن انبرى بنجاح لركلة جزاء احتسبها الحكم، إثر مخالفة تزوليس على الظهير البولندي ماتي كاش (88).