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الرياضة

النصر يتكبد الخسارة الأولى في «أبطال الخليج»

النصر يتكبد الخسارة الأولى في «أبطال الخليج»
5 مارس 2025 00:26

 
معتصم عبدالله (دبي)

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خسر النصر أمام ضيفه القادسية الكويتي 0-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، في ذهاب نصف نهائي «دوري أبطال الخليج للأندية 2024- 2025»، وسجل إسماعيل خافي الهدف الوحيد في الدقيقة 38، في انتظار مباراة الإياب الحاسمة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب محمد الحمد في الكويت.
وأكمل «العميد» المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد قائده علي مبخوت بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 23، بقرار من الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، قبل أن يتكبد «الأزرق» الخسارة الأولى في مشواره الخليجي، بعد 6 مباريات في الدور الأول، تصدر خلالها المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات، والتعادل في مباراتين.
واستهل «الأزرق» الذي افتقد جهود «الثنائي» هاريس سيفروفيتش وعبدالله توري بداعي الإصابة، المواجهة بشكل جيد، ولاحت للفريق الفرصة الأولى من عرضية عثمان بوسعيد من الجهة اليسرى، قابلها مبخوت بتسديدة مباشرة مرت قريبة من المرمى الكويتي في الدقيقة 11.
وشهدت الدقيقة 23، طرد قائد «الأزرق» على مبخوت بالبطاقة الحمراء المباشرة، بقرار من الحكم، بعد اعتدائه من دون كرة على المدافع راشد الدوسري، قبل أن يستغل الضيوف هجمة مرتدة، وينجحوا في تسجيل هدف التقدم من تسديدة المغربي إسماعيل خافي من خارج المنطقة في الدقيقة 23.
وشهد الشوط الثاني محاولات مكثفة لـ «العميد»، من أجل تعديل النتيجة، في ظل مشاركة «الثنائي» سمير ميمسيفتش وأحمد جشك بدلاً من مروان أزرقان وحسين مهدي، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس خالد الرشيدي، لتنتهي المباراة بفوز القادسية بهدف. 
ويستكمل ذهاب نصف النهائي مساء الأربعاء، بلقاء الاتفاق السعودي ودهوك العراقي، على استاد عبد الله الدبل بنادي الاتفاق، فيما تقام مباراة الإياب 12 مارس على ملعب دهوك بالعراق.

دوري أبطال الخليج للأندية
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