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الرياضة

الأهلي يتألق بـ «ثلاثية» في «عقر دار» الريان

الأهلي يتألق بـ «ثلاثية» في «عقر دار» الريان
5 مارس 2025 00:48

 
الدوحة (د ب أ)

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وضع أهلي جدة السعودي قدماً في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا الثاني، بفوزه المثير على مضيفه الريان القطري 3-1، في ذهاب دور الستة عشر.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين، حيث افتتح البرازيلي وينديرسون جالينو التسجيل في الدقيقة 30، وبعدها بأربع دقائق أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني.
وفي الشوط الثاني، رد البرازيلي روجر جيديس بهدف للريان في الدقيقة 71، قبل أن يسجل فراس البريكان الهدف الثالث للأهلي في الثواني الأخيرة.
ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب على ملعب الجوهرة المشعة في جدة. وحل الأهلي ثانياً في مجموعة الغرب برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن مواطنه الهلال المتصدر، وجاء الريان في المركز السابع بثماني نقاط.

دوري أبطال آسيا للنخبة
السعودية
قطر
أهلي جدة
الريان
رياض محرز
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