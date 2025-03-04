الأهلي يتألق بـ «ثلاثية» في «عقر دار» الريان



الدوحة (د ب أ)



وضع أهلي جدة السعودي قدماً في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا الثاني، بفوزه المثير على مضيفه الريان القطري 3-1، في ذهاب دور الستة عشر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين، حيث افتتح البرازيلي وينديرسون جالينو التسجيل في الدقيقة 30، وبعدها بأربع دقائق أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني، رد البرازيلي روجر جيديس بهدف للريان في الدقيقة 71، قبل أن يسجل فراس البريكان الهدف الثالث للأهلي في الثواني الأخيرة.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب على ملعب الجوهرة المشعة في جدة. وحل الأهلي ثانياً في مجموعة الغرب برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن مواطنه الهلال المتصدر، وجاء الريان في المركز السابع بثماني نقاط.