فوز الحبتور وبنسالي وأنكورا في تحدي «الحبتور للبولو»

دبي (الاتحاد)

انطلقت بطولة كأس تحدي الحبتور للبولو 2025، التي تقام على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة 5 فرق هي الحبتور وبنسالي وبنجاش والباشا وأنكورا لامار بهانديكاب 10 جول، وحقق الحبتور فوزاً مستحقاً على بنجاش بتسعة أهداف مقابل سبعة أهداف وشكّل حبتور الحبتور وشقيقه الأصغر خلف الحبتور ثنائياً موفقاً رجح كفة فريقهما في اللحظات الحرجة.

وفي المباراة الثانية حقق بنسالي فوزاً سهلاً على بنجاش بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وهي الخسارة الثانية لفريق بنجاش على التوالي، ولعب ريشي بنسالي وجونزالو دوراً محورياً في الفوز.

وفي المباراة الثالثة، نجح فريق الباشا في الخروج فائزاً بـ«فارق التصنيف» بنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف بعد مباراة صعبة ومتكافئة.

من جانب آخر، تقام اليوم مباراتان، الأولى في الساعة الثالثة عصراً، وتجمع بين الباشا وبنسالي والثانية تقام في الساعة الرابعة والربع وتجمع بين الحبتور وأنكورا لامار.