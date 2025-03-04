شباب الأهلي والشارقة.. «القمة الإماراتية الرابعة» في «الآسيوية»

مراد المصري (أبوظبي)

تتجه الأنظار، الليلة، إلى مباراة شباب الأهلي والشارقة، على استاد راشد، في «قمة إماراتية»، ضمن ذهاب ربع نهائي «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، مع سعي «الفرسان» و«الملك» لقطع خطوة على طريق التأهل إلى «المربع الذهبي».

وتعتبر «القمة الإماراتية» هي الرابعة في «البطولة الآسيوية»، بعد مواجهات العين والجزيرة عام 2014، وشباب الأهلي والعين عام 2015، والوحدة والشارقة عام 2021، فيما ستكون المباراة الأولى من بين 5 مباريات يلتقي فيها شباب الأهلي والشارقة خلال مارس الجاري، بين المسابقات الآسيوية ودوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويعتبر شباب الأهلي والشارقة الأفضل فنياً على الساحة المحلية في الموسم الحالي، وهما اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في ترتيب «أدنوك للمحترفين»، ويتواصل الصراع على اللقب بينهما، وسط أفضلية حالية لـ «الفرسان» الذي يبتعد بفارق 7 نقاط عن «الملك»، فيما يتواجد الفريقان في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ورغم الأسماء العديدة في الفريقين، إلا أن هناك نجماً حاسماً لدى كل منهما، بتألق سردار أزمون مع شباب الأهلي، وسجل اللاعب 22 هدفاً في 25 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وكايو لوكاس مع الشارقة الذي أحرز 16 هدفاً في 23 مباراة.

ويعتمد المدربان، البرتغالي باولو سوزا مع «الفرسان»، وكوزمين أولاريو مع «الملك»، على الأسلوب المتوازن في اللعب، مع خلال محاولة كل منهما السيطرة على وسط الميدان، مع الدفع بالأوراق الرابحة في اللقاء، من خلال «المداورة» المستمرة في التشكيلة.

وسبق أن التقى الفريقان في الدور الأول ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، وحقق شباب الأهلي على الشارقة 2-1، على استاد راشد أيضاً، ويقام لقاء الإياب في ربع نهائي «الآسيوية» الأربعاء المقبل على استاد الشارقة.