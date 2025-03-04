تعاون بين «الشارقة لرياضة المرأة» و«الإمارات للطب الرياضي»

الشارقة (وام)

وقّعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وجمعية الطب الرياضي، وإعادة التأهيل مذكرة تفاهم تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات لدعم الرياضيات، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لهن من خلال برامج تدريبية وأبحاث متخصصة.

وقّعت عن المؤسسة حنان محمد المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعن الجمعية الدكتور عبدالله الرحومي، رئيس جمعية الطب الرياضي، وإعادة التأهيل وذلك في إطار رؤية مشتركة لتطوير بيئة رياضية متكاملة تدعم صحة المرأة الرياضية، وتعزز أداءها، وفق أفضل المعايير.

وأكد الدكتور عبدالله الرحومي أن المذكرة تستند إلى أهداف مدروسة تتماشى مع التوجيهات الحكومية لتطوير الرياضة، مشيراً إلى أن التعليم الطبي هو أحد محاورها الأساسية. ولفت إلى أن المذكرة تهدف إلى ضمان حصول الكوادر الرياضية على أفضل تدريب أكاديمي في مختلف التخصصات مثل التغذية والإدارة الطبية والعلاج الطبيعي، مشدداً على أهمية التعاون بين الجهتين في دعم الأطباء والمعالجين الرياضيين، عبر إشراكهم في الأحداث الرياضية، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات طبية متخصصة تسهم في تطوير الطب الرياضي، وتوحيد الجهود البحثية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سعيدة عياشي، مدير مركز الطب الرياضي في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن المؤسسة تضع كل طاقاتها لدراسة وتطوير مختلف جوانب رياضة المرأة.