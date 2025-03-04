قمة «الأساطير» تقص شريط كأس منصور بن زايد

مصطفى الديب (أبوظبي)

افتتحت، أمس الأول، النسخة الـ 12 من بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025»، على «ملعب فندق قصر الإمارات» بالعاصمة أبوظبي، بحضور معالي راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية.

كما حضر الافتتاح معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وعدد من المسؤولين في ديوان الرئاسة، وممثلي الشركات الراعية، ومختلف وسائل الإعلام، والقطاع الرياضي في الدولة.

وثمّن معالي راشد العامري حرص الجهات المختلفة على المشاركة في هذه البطولة التي تحمل اسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مشيداً بما يلقاه القطاع الرياضي والشباب في الدولة من دعم كريم ورعاية شاملة من سموه.

وتوجّه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً بالتوفيق والسداد للقيادة الرشيدة التي خصّصت عام 2025 عاماً للمجتمع، وأشاد بالنجاحات المتواصلة التي حققتها البطولة في نُسخِها السابقة، مؤكداً أهمية الفعالية في تعزيز الثقافة الرياضية بمجتمع ديوان الرئاسة والجهات المشارِكة، وتنمية المواهب وتشجيعها، وتقوية الروابط الاجتماعية وضمان استدامتها بين الموظفين في الديوان.

وشهد معالي راشد العامري، ومعالي سلطان الحميري، المباراة الاستعراضية التي أُقيمت خلال الافتتاح، كما شهدا المباراة التي أقيمت بين «مكتب الأمين العام» و«مكتب الشؤون الخاصة»، والمباراة التي جرت بين «مكتب البعثات الدراسية» و«مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء».

وشارك في المباراة الاستعراضية نجوم منتخب الإمارات أبطال «خليجي 18» بقيادة إسماعيل مطر، ضدّ أبطال «خليجي 21» بقيادة عمر عبدالرحمن، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفيْن لكلّ منهما.

وكان زملاء إسماعيل مطر قد تقدّموا بهدفيْن في الشوط الأول عن طريق حيدر ألو علي، في حين تمكّن أبطال «خليجي 21» من إدراك التعادل في الشوط الثاني، عبر إسماعيل الحمادي وخميس إسماعيل.

وعقب المباراة التقط نجوم كرة القدم الإماراتية الصور التذكارية مع الجماهير، وتواجد اللاعبون في منطقة «فان زون» التي تُنظّم بالتعاون مع «رابطة المحترفين الإماراتية».

وضمن منافسات المجموعة الثانية، دشن مكتب الأمين العام مشواره في البطولة بطريقة مميزة للغاية، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على مكتب الشؤون الخاصة بثلاثية لهدف، يوم الاثنين.

بدوره، وضع مكتب البعثات الدراسية أول ثلاث نقاط في رصيده بعد فوزه الصعب على مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بثنائية لهدف.

ويشارك 16 فريقاً في البطولة التي تستمر حتى 20 مارس الجاري، وتقام بنظام المجموعات «دوري من دور واحد»، وتم خلالها تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

ويدير مباريات البطولة، حكام دوليون من اتحاد الكرة، فيما تشهد المنافسات مشاركة لاعبين محترفين من مختلف أنحاء العالم، علماً بأن كل فريق يملك في قائمته 13 لاعباً فوق الـ 18 عاماً، من ضمنهم 3 لاعبين مواطنين بحد أدنى بحسب لوائح اللجنة المنظمة.