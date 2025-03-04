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الرياضة

أرسنال يكتسح أيندهوفن بـ «سباعية» في «أبطال أوروبا»

أرسنال يكتسح أيندهوفن بـ «سباعية» في «أبطال أوروبا»
5 مارس 2025 02:15

 
أيندهوفن (أ ف ب)

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حسم أرسنال الإنجليزي بتشكيلته الشابة بنسبة كبيرة جداً، بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الساحق خارج ملعبه على أيندهوفن الهولندي 7-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي.
وتناوب كل من الهولندي يوريين تيمبر (18) والإنجليزي إيثان نوانيري (21) والإسباني ميكيل ميرينو (31) والنرويجي مارتن أوديجارد (47 و73)، والبلجيكي لياندرو تروسار (48)، والإيطالي ريكاردو كالافيوري (85) على تسجيل سباعية أرسنال، فيما سجل نواه لانج هدف أيندهوفن الوحيد (43 من ركلة جزاء).
وبات النادي اللندني يملك أفضلية هائلة، عندما يستضيف لقاء الإياب على أرض ملعب الإمارات الأربعاء المقبل.
ولم يعد لدى «المدفعجية» سوى اللقب القاري لإنقاذ موسمه، بعد تراجع آماله بنسبة كبيرة في احراز لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 21 عاماً، حيث يتخلف عن ليفربول بفارق 13 نقطة، وخرج من مسابقتي الكأس المحليتين.
وتلقى أرسنال ضربة قوية بإصابة رباعي خط المقدمة، وهم البرازيليان جابريل جيسوس وجابريال مارتينيلي، بالإضافة إلى بوكايو ساكا، والألماني كاي هافيرتز.
وفي غياب هؤلاء لجأ مدربه الإسباني ميكل أرتيتا إلى مواطنه لاعب الوسط ميكل ميرينو ليشغل مركزه المهاجم الوهمي، والشاب إيثان نوانيري في مركز الجناح الأيمن، وهو ما فعله في اللقاء أمام أيندهوفن.
وبعد ان اقترب أيندهوفن من افتتاح التسجيل من كرة ارتطمت بالعارضة عبر المغربي إسماعيل صيباري (16)، نجح الضيوف في افتتاح مهرجان الأهداف، بعدما ارتقى تيمبر عاليا ليصوب كرة رأسية داخل المرمى إثر عرضية ديكلان رايس (18).
ولم ينتظر رجال أرتيتا لمضاعفة تقدمهم، عبر نوانيري الذي سدد كرة صاروخية من مسافة قريبة، إثر تمريرة ابن الـ 18 عاماً مايلز لويس-سكيلي (21).
ورفع أرسنال تقدمه إلى 3-0، إثر هفوة دفاعية قاتلة من فلامنجو، استغلها ميرينو ليسرق الكرة، ويسدد بسهولة داخل المرمى (31).
وقلص أيندهوفن النتيجة قبل استراحة الشوطين، بعد خطأ من بارتي على دي يونج، فانبرى لانج بنجاح للركلة (43).
ولم تمر دقيقتان على انطلاق الشوط الثاني، حتى أضاف «الجانرز» الهدفين الرابع والخامس في غضون دقيقة، بعد أن سجل أوديجارد من كرة من داخل المنطقة، قبل أن يحرز تروسار هدفاً، إثر تبادل للتمرير بينه وبين كالافيوري، قبل أن تصل للأول على طبق من فضة ليسكن كرته المرمى (48).
ودك أرسنال مرمى منافسه بهدف سادس عبر أوديجارد من تسديدة من خارج المنطقة حاول حارس أيندهوفن التصدي لها لكن انزلقت من تحت يديه (73)، قبل أن يوقع كالافيوري على الهدف السابع (85).

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
أرسنال
أيندهوفن
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