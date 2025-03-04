ريال مدريد وأتلتيكو.. «نتيجة ليست حاسمة»!



مدريد (أ ف ب)



حقق ريال مدريد فوزاً غير حاسم على جاره أتلتيكو مدريد 2-1 في «ديربي» العاصمة الإسبانية، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في المواجهة المرتقبة على ملعب سانتياجو برنابيو، اكتفى ريال مدريد بفوز ضئيل على أتلتيكو قبل لقائهما إياباً الأسبوع المقبل.

تقدم ريال مدريد بهدف لمهاجمه البرازيلي رودريجو بعد مرور 4 دقائق، ورد أتلتيكو بهدف الأرجنتيني جوليان ألفاريز (32)، لكن الكلمة الأخيرة كانت للنادي الملكي عن طريق جناحه المغربي إبراهيم دياز (55).

خاض ريال مدريد مباراته الرقم 500 في دوري الأبطال بصيغتها القديمة والجديدة، محققاً 302 انتصار، و85 تعادلاً و113 تعادلاً، وهو الوحيد الذي بلغ هذا عدد من المباريات في المسابقة القارية.

غاب عن صفوف ريال مدريد مهاجمه الإنجليزي جود بيلينجهام بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات، فحل بدلاً منه دياز.

بدأ ريال المباراة ضاغطا ومرر الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي كرة أمامية متقنة باتجاه رودريجو الذي انسل وراء الظهير خافي جالان وتوغل داخل المنطقة، قبل أن يطلق كرة قوية بيسراه بعيداً عن متناول الحارس السلوفيني يان أوبلاك مفتتحاً التسجيل (4).

والهدف هو الخامس لرودريجو في تسع مباريات هذا الموسم.

وطالب لاعبو ريال مدريد بركلة جزاء، إثر عرقلة رودريجو داخل المنطقة لكن الحكم تجاهل مطلبهم.

وتبادل مبابي وفينيسيوس جونيور الكرة قبل أن يسير بها الأخير ويسدد كرة زاحفة سيطر عليها أوبلاك بسهولة (22).

وتمكن أتلتيكو مدريد في العودة بالنتيجة، عندما وصلت الكرة إلى مهاجمه الأرجنتيني ألفاريز على الجهة اليمنى فراوغ الفرنسي إدواردو كامافينجا، قبل أن يطلق من زاوية شبه مستحيلة كرة لولبية ارتطمت بأعلى القائم واستقرت في الزاوية (32) رافعاً رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم.

وفي مطلع الشوط الثاني نجح «الميرنجي» في التقدم مجدداً، بعد مجهود فردي رائع من دياز الذي تلاعب بمدافعين من أتلتيكو ليسدد كرة زاحفة ماكرة استقرت في الزاوية السفلى لمرمى أتلتيكو (55).

ورد أتلتيكو بفرصة للفرنسي أنطوان جريزمان تصدى لها كورتوا ببراعة (58).

والتقى الفريقان مرتين في الدوري الإسباني، وانتهت المواجهتان بتعادلهما بنتيجة واحدة 1-1.