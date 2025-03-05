«سُباعية ثمن النهائي».. بطل و3 مرات من العناد!



عمرو عبيد (القاهرة)



دكّ أرسنال حصون أيندهوفن بسبعة أهداف، في عقر دار الفريق الهولندي، ليُسجّل «المدفعجية» رقماً فريداً في تاريخ دوري أبطال أوروبا، لكن «السباعية» في دور الـ16 قد لا تحمل «فألاً حسناً» للفريق الإنجليزي، لأنه باستثناء فريق واحد فقط أحرز 7 أهداف في إحدى مباراتي ثمن النهائي في نسخة سابقة، ثم أكمل الطريق حتى التتويج في النهاية، فإن الأمر لم ينجح في 3 مرات أخرى، شهدت تحقيق هذا الرقم الفريد.

ورُبما يُمنّي أرسنال نفسه بأن يسير عكس اتجاه عقارب التاريخ في هذا الصدد، خاصة أنه الوحيد الذي أحرز «السُباعية» خارج الديار، بعكس 4 مرات سابقة، شهدت تسجيل تلك الأهداف السبعة في ملعب الفريق الفائز، كما أن النتيجة التي سُجّلت سابقاً كانت «7-0»، وليست «7-1» مثلما حدث في ملعب فيليبس الهولندي، والأهم أن الفريق الوحيد الذي تُوّج بعد «سباعية ثمن النهائي»، كان إنجليزياً أيضاً، هو مانشستر سيتي!

والغريب أن فريقين فقط سبقا أرسنال في هز شباك منافسيهم 7 مرات في إحدى مباراتي دور الـ16، هما بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، وكانت البداية من نصيب «البافاري» في موسم 2011-2012، الذي سحق بازل السويسري 7-0 في إياب ثمن النهائي، بعد هزيمته ذهاباً بهدف وحيد، وبعدها انطلق «قطار البايرن» يقطع الطريق نهباً نحو المباراة النهائية، بعدما تجاوز مارسيليا بسهولة في رُبع النهائي، ثم أقصى ريال مدريد بصعوبة عبر ركلات الترجيح في نصف النهائي، ورغم الأفضلية النظرية للعملاق الألماني على حساب تشيلسي الإنجليزي، وتقدمه بهدف في المباراة النهائية، قلب «البلوز» الطاولة مرتين، بإدراك التعادل، ثم تحويل التأخر في ركلات الترجيح إلى الفوز والتتويج باللقب، للمرة الأولى في تاريخه.

بايرن أعاد الكرّة في المرحلة نفسها من موسم 2014-2015، عندما فاز على شاختار الأوكراني في مباراة الإياب أيضاً، بالنتيجة نفسها 7-0، ثم مر بصعوبة من عقبة بورتو في رُبع النهائي، لكنه اصطدم بالبطل، برشلونة، في نصف النهائي، ليتجاوزه «البارسا» إلى المباراة النهائية ويُتوّج بآخر ألقابه في «الشامبيونزليج» حتى الآن.

وفي نسخة 2018-2019، جاء الدور على مانشستر سيتي، الذي فاز في الإياب على ملعبه أيضاً بنتيجة 7-0، على حساب شالكه، بعد انتصاره الأول في الذهاب 3-2، لكن توتنهام عرقله بطريقة غير متوقعة في ربع النهائي، لكن «السيتي» عاد مرة أخرى في نسخة 2022-2023، ليحرز «سباعية» في إياب دور الـ16، أمام لايبزج، بعد التعادل ذهاباً 1-1، ثم أسقط «سيتي بيب» بايرن ميونيخ في ربع النهائي، قبل أن يضرب ريال مدريد بـ«الأربعة» في إياب نصف النهائي، ويبلغ المباراة النهائية، ويحصد لقبه الأول على حساب إنتر ميلان.