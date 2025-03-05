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الرياضة

صحف مدريد تسخر من مبابي وفينيسيوس!

صحف مدريد تسخر من مبابي وفينيسيوس!
5 مارس 2025 11:26


أنور إبراهيم (القاهرة)

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رغم فوز ريال مدريد 2-1 على «الجار اللدود» أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، باستاد «سانتياجو برنابيو» معقل «البلانكوس»، فإن أداء أبرز نجومه الفرنسي كليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، كان بعيداً تماماً عن مستواهما المعروف، ما جعل الصحافة الإسبانية، وبوجه خاص المدريدية تنتقد أداءهما، بل وتسخر منهما.
وبعد تألق مبابي، خلال مباراتي مانشستر سيتي في «الملحق الفاصل» للبطولة، وتسجيله 3 أهداف «هاتريك» في مباراة الإياب، تحول «فتى بوندي المدلل» إلى «شبح» أمام «الأتليتي»، وطوال الـ90 دقيقة لم يسدد إلا مرة واحدة على مرمى يان أوبلاك، ومن بين 52 لمسة للكرة، فقد 14 منها، وكانت مباراة للنسيان بالنسبة لبطل العالم المُتوج بمونديال روسيا 2018، الذي لم يسجل أي هدف خلال آخر ثلاث مباريات لعبها بمختلف المسابقات، لدرجة دفعت صحف مدريد إلى التشكيك في حالته البدنية.
وتساءلت صحيفة ماركا: سهل لعب مبابي وهو مصاب؟، إن مستواه الباهت يُوحي بذلك، لأنه كان سيئاً على جميع المستويات، التسديد والتمرير والمراوغة، وكانت الكرة تُقطع من أمامه بسهولة في كل عمل هجومي يقوم به، كما لوكان يحمل «الرصاص» في ساقيه.
وسخرت الصحيفة المدريدية من مشكلة أسنان مبابي التي اضطر بسببها إلى خلع «ضرس العقل» قبل أيام من المباراة، وعلقت قائلة: لم يكن مبابي موجوداً في المباراة، كما لوكان خلع أكثر من «ضرس»، ويبدو إنه عاد إلى المستوى السيئ الذي كان عليه في بداية الموسم.
وتابعت ماركا: مباراة غير مفهومة من جانب نجمي هجوم ريال مدريد مبابي وفينيسيوس، إذ لعبا أسوأ مباراة لهما هذا الموسم، وأبدت أسفها على حال مبابي، وعدم مشاركته بفاعلية في اللعب الجماعي للفريق، وعدم عودته للدفاع.
وحاول الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الدفاع عن مبابي بعد المباراة، وقال: إنه لم يتدرب كثيراً، ولم يكن في أفضل «فورمة» بسبب ألآم الأسنان، ولكنه ليس مصاباً وليس لديه أي مشكلة عضلية، بل إنه قام بعمل جيد في الدفاع، وحاول ومعه فينيسيوس التلاحم مع بقية المجموعة، والمشكلة أنه لم يتدرب لمدة 3 أيام، وأتمنى أن يكون في كامل لياقته، خلال مباراة الإياب في «واندا متروبوليتانو» معقل أتلتيكو.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
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